Aleksander Śliwka uderzył w ZAKSĘ! "Wszystko zaczęło się psuć"

Aleksander Śliwka po sześciu latach spędzonych w zespole ZAKSY postanowił się z nią pożegnać. Kędzierzynianie mają za sobą najgorszy w historii klubu sezon. Pierwszy raz nie zakwalifikowali się do fazy play-off, a finalnie zajęli dopiero 10. miejsce.

I mimo że w drużynie trzykrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów nie brakowało światowej klasy gwiazd, o tych kilku miesiącach z pewnością będą chcieli zapomnieć. Obchodzący w piątek 24 maja swoje 29. urodziny Aleksander Śliwka, opowiedział o tym Edycie Kowalczyk z "Przeglądu Sportowego".

- I ja, i Łukasz Kaczmarek, który też odchodzi, nie tak wyobrażaliśmy sobie koniec naszej przygody w Kędzierzynie-Koźlu. Z drugiej strony, gdyby wszystko było w porządku, to może przedłużylibyśmy kontrakty? Nie chcę wracać do zeszłego sezonu. Mam swoje wnioski i przemyślenia, z których wyciągnę lekcję na przyszłość, żeby stać się lepszym zawodnikiem. Natomiast wokół klubu i drużyny wydarzyło się tak wiele złych rzeczy, że wolę zostać przy pięknych wspomnieniach z pięciu wcześniejszych sezonów - powiedział były już kapitan kędzierzynian.

Na złą dyspozycję zespołu początkowo wpływały urazy, które, nie przesadzając, można by określić mianem plagi. Później atmosfera zaczęła się psuć, zwolniono trenera, odwołano prezesa. Słowem - działo się zbyt wiele.

- Wydarzyło się dużo złych rzeczy, zaczynając od kontuzji. Ogólnie te urazy były momentem, od którego wszystko zaczęło się psuć, a potem przyszły porażki, kończyła się cierpliwość różnych osób. W konsekwencji doszło do zmiany trenera i kierownictwa klubu. My staraliśmy się odsuwać to wszystko na bok i robić swoje, ale i tak to na nas wpływało - podsumował Śliwka.

Wiadomo już, że z dniem 30 czerwca Grupa Azoty przestanie finansować ZAKSĘ. Mimo straty sponsora tytularnego w zespole z województwa opolskiego pozostaną Marcin Janusz, David Smith czy Erik Shoji. Prawdopodobnie do drużyny dołączy także Bartosz Kurek.