Jest decyzja polskiej spółki. Wiemy, jaki los czeka gigantów siatkówki

Grupa Azoty podjęła definitywną decyzję w sprawie wsparcia czołowych siatkarskich drużyn w naszym kraju: Grupy Azoty Chemika Police i Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Chemik wygrał w tym sezonie kobiecą Tauron Ligę, ZAKSA zajęła dopiero 10. miejsce w męskiej PlusLidze, ale w poprzednich latach ta drużyna dominowała w Polsce i w Europie, trzy razy z rzędu wygrała Ligę Mistrzów.

Rzecznik spółki kreśli tło. Nie ma się czym dzielić

- Sytuacja finansowa, którą nowy zarząd zastał w Grupie Azoty, powoduje, że priorytetem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Spółek z Grupy Kapitałowej oraz opracowanie i wdrożenie planu naprawczego – czytamy w mailu, jaki przesłała nam Monika Darnobyt, rzecznik prasowy Grupy Azoty.



- Z tego powodu Grupa Azoty podejmuje trudne decyzje o rezygnacji z działań sponsoringowych. Warto jednocześnie zaznaczyć, że zasady prowadzenia działań sponsoringowych w Grupie Azoty przyjęte przez poprzedni zarząd Grupy Azoty nie pozwalają prowadzić działań sponsoringowych spółkom Grupy Azoty w 2024 roku – pisze dalej pani rzecznik.

To oczywiście nic nowego, bo o tym, że spółka skarbu państwa ma problemy, słyszeliśmy już miesiąc temu, a nawet wcześniej. Wtedy jednak mówiło się, że Grupa Azoty nie zostawi klubów, w których ma udziały i nie będzie zrywała ważnych umów. To już jednak nieaktualne. Los Chemika znamy od miesiąca, teraz dowiaduje się, co dalej z ZAKSĄ.

To przykra informacja dla ZAKSY

- Umowa z ZAKSA S.A. została wypowiedziana, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 roku. Co istotne, zarówno w przypadku ZAKSY, jak i również Chemika Police, w których spółka jest zaangażowana właścicielsko, Grupa Azoty podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć funkcjonowanie klubów w przyszłym sezonie. Te działania uwzględniają m.in. zaangażowanie w proces poszukiwania sponsorów – tak brzmi ta najnowsza informacja od rzecznika Grupy.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z prezesami klubów sportowych, szukamy potencjalnych synergii z naszymi partnerami biznesowymi i wychodzimy z propozycjami wspólnych działań promocyjnych, również z wykorzystaniem infrastruktury Grupy Azoty. Harmonogram tych działań jest na bieżąco aktualizowany. Do końca czerwca wspólnie z Zarządami klubów planujemy wypracować kierunkowe rozwiązania w tym zakresie zarówno dla ZAKSY, jak i Chemika Police – tyle pani Darnobyt.

Jeden Kurek wróci, drugi zostanie zakręcony

Rzeczywistość nie jest na razie taka kolorowa. Chemik nie nacieszył się długo złotem, a prezes klubu robi, co może, żeby znaleźć nowych sponsorów. Marzy o dwóch, trzech dużych, a najlepiej o całej piramidzie. To jednak nie będzie łatwe. Z drużyny, która zdobyła złoto, zostały: Martyna Grajber-Nowakowska, Iga Wasilewska i Dominika Pierzchała. Klubu w tej chwili nie stać na zagraniczne siatkarki, a jeśli uda się zdobyć pieniądze, to skład ma uzupełnić młodzież.

Jeśli chodzi o ZAKSĘ, to już wcześniej było wiadomo, że z drużyny odejdą: Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz i Łukasz Kaczmarek. Przyjść ma Bartosz Kurek, a pieniądze na jego kontrakt ma wyłożyć prywatny sponsor. Klub przedłużył też umowę z Davidem Smithem. Trudno jednak powiedzieć, co dalej? Jakie ruchy wykona ZAKSA, która dotąd mogła mieć nadzieję, a teraz ma jasność, że 30 czerwca kurek z kasą Grupy Azoty zostanie zakręcony.