"Niesamowite". Gwiazdor Jastrzębskiego Węgla nie może się nadziwić

Mistrzowie Polski z sezonu 2022/2023 w 1/2 finału obecnych rozgrywek stoczyli z ekipą z Rzeszowa niesamowitą bitwę. Na wyjeździe wygrali 3:2, w rewanżu u siebie przegrywali 1:2 w setach i 15:21 w czwartej partii. Gdyby Resovia utrzymała przewagę i wygrała cały mecz 3:1, to ona zagrałaby o złoto.

Jastrzębianie zdołali jednak odrobić straty, wygrać 29:27, a potem, w tie-breaku, rozstrzygnąć losy rywalizacji na swoją korzyść. MVP spotkania został wybrany Patry, który w ostatnich tygodniach prezentuje znakomitą formę.

W wywiadzie dla oficjalnej strony internetowej PlusLigi Francuz tak mówi o końcówce czwartej odsłony, która była kluczowym momentem półfinału: - Niewiarygodne jest to, że w czwartym secie byliśmy już niemal poza grą i wszystko wskazywało, że przegramy. Okazało się jednak, że byliśmy w stanie odwrócić niewiarygodnie ciężką sytuacją i wyjść z niej zwycięsko. To było niesamowite i sam nie wiem jak tego dokonaliśmy.

- Wstąpił w nas jakiś dodatkowy duch, wyszła też nasza mentalność - próbuje wyjaśnić wspomniany wcześniej niezwykły zwrot akcji Patry. - Całą energię i serce włożyliśmy w to, żeby jeszcze powalczyć w tym secie i spróbować go odwrócić. Na pewno znakomitą robotę wykonał Jurij Gladyr, który miał bardzo dobrą serię na zagrywce. Potem pojawiły się nasze bloki, obrony i wygrane kontry. To było niesamowite. Byliśmy już przecież w takim momencie, kiedy praktycznie wszystko było przegrane, bo gdyby Asseco Resovia wygrała czwartego seta i cały mecz 3:1, to przecież awansowałaby do finału. Prowadzenie jednej drużyny 21:15 na tym poziomie, to praktycznie przegrany set. Byliśmy już jedną nogą poza finałem, ale nagle znaleźliśmy nową energię, żeby wrócić do gry.

Jastrzębski Węgiel zagra w finale PlusLigi po raz czwarty z rzędu. W trzech poprzednich sezonach rywalami śląskiej drużyny w walce o złoto była Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Tym razem przeciwnikami jastrzębian będą siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie.

Patry spodziewa się, że starcia z "Jurajskimi Rycerzami" będą dla jego zespołu równie trudne, co dramatyczne mecze z Resovią. - Rywale też będą wymagający, a trzeba wziąć pod uwagę, że te półfinały były dla nas bardzo obciążające. Na dystansie praktycznie trzech dni rozegraliśmy aż dziesięć setów. Na pewno jesteśmy trochę przemęczeni, ale to są przecież finały. Niezależnie od tego, jak jest teraz ciężko i jak będzie ciężko w tych finałach, musimy rzucić na boisko wszystkie swoje siły i całą swoją energię.

Złoty medalista olimpijski z 2021 roku uważa, że powrót z siatkarskich zaświatów w rewanżowym spotkaniu z rzeszowianami może być w finałach źródłem siły dla obrońców tytułu mistrza Polski. - Myślę, że po tym niesamowitym zwycięstwie z Asseco Resovią zrobiliśmy coś wyjątkowego i wykorzystamy taki mecz, żeby być skutecznym w finale - podkreśla w rozmowie z serwisem PlusLiga.pl.

Pierwszy mecz o złoto w środę w Zawierciu (początek o godzinie 20:30). Rewanż w sobotę w Jastrzębiu Zdroju (start o 18:00), a ewentualne trzecie spotkanie, również na terenie jastrzębian, w niedzielę (początek o 14:45).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport