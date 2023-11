El. Euro 2024: Gruzja - Szkocja. Relacja i wynik na żywo

Dla Szkotów to mecz w którym mogą w znakomitym stylu przypieczętować awans z grupy. Dla Gruzinów szansą na przedłużenie serii zwycięstw do trzech wygranych z rzędu. Jak zakończy się to spotkanie? Relacja i wynik na żywo z meczu Gruzja - Szkocja na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:00.

Postawa Szkotów w fazie grupowej eliminacji do Euro 2024 to jedna z największych niespodzianek kwalifikacji. Po sześciu meczach zawodnicy prowadzeni przez Steva Clarka mają na koncie pięć zwycięstw i tylko jedną porażkę w meczu wyjazdowym z Hiszpanią. Dzięki znakomitym wynikom Szkoci są już pewni awansu z grupy A.

ZOBACZ TAKŻE: Surowe kary dla piłkarzy z PKO BP Ekstraklasy. Bramkarz zawieszony na sześć meczów

To nie oznacza jednak, że do ostatniego meczu reprezentacja Szkocji nie będzie walczyć o pozycję lidera grupy. Zawodnicy Steva Clarka mają na koncie 15 punktów. Tyle, co liderująca Hiszpania. W przedostatnim meczu zmierzą się z Gruzinami, którzy mogą być już pewni udziału w barażach, bo wygrali wcześniej rywalizację w Dywizji C Ligi Narodów. Norwegom tak dobrze nie poszło w Dywizji B. Teraz muszą liczyć na to, że ekipy, które ich wyprzedziły, uzyskają bezpośredni awans na Euro.

Relacja i wynik na żywo z meczu Gruzja - Szkocja na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:00.

K.P, Polsat Sport