Surowe kary dla piłkarzy z PKO BP Ekstraklasy. Bramkarz zawieszony na sześć meczów

Jak poinformowała Komisja Ligi, powodem tak dotkliwej kary dla Dioudisa jest czerwona kartka, którą grecki golkiper Zagłębia został ukarany już po meczu, a także jego agresywne zachowanie. Lubinianie w ostatniej kolejce podejmowali Widzew Łódź i zremisowali 1:1 po golu straconym w szóstej minucie doliczonego czasu gry. Goście trafili do siatki po błędzie bramkarza Zagłębia, który odbił piłkę wprost na głowę rywala. Grek uważał, że był w tej sytuacji faulowany. Po końcowym gwizdku na środku boiska doszło do przepychanek, których prowodyrem był właśnie Dioudis. Grek został ukarany za to czerwoną kartką, ale to wcale nie uspokoiło sytuacji, bo awantura przeniosła się pod szatnie drużyn w budynku klubowym, gdzie też aktywny był Dioudis, który będzie też musiał zapłacić 30 tys. grzywny.

Natomiast Leiva został ukarany czerwoną kartką w meczu wyjazdowym z Cracovią, który Śląsk wygrał 1:0. Po jednym z ataków na nogi Hiszpan postanowił sam wymierzyć karę rywalowi i go uderzył. Arbiter nie wahał się w tej sytuacji ani chwili i usunął zawodnika wrocławskiego zespołu z boiska. Komisja Ligi wymierzyła mu również karę finansową w wysokości 10 tys. złotych.

Takie kary oznaczają koniec rundy jesiennej dla obu zawodników, gdyż w tym roku do rozegrania pozostały drużynom ekstraklasy jeszcze cztery kolejki. Grek także piłkarską wiosnę zacznie na trybunach, a najwcześniej na boisku pojawi się pod koniec lutego, kiedy Zagłębie zmierzy się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice.

Komisja Ligi na trzy mecze zawiesiła z kolei Alexandrosa Katranisa z Piasta Gliwice. Grek został ukarany czerwoną kartką w sobotnim meczu z ŁKS Łódź (3:3).

MC, PAP