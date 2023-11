Klub z PKO BP Ekstraklasy ma nowego prezesa

Nowy prezes związany jest z Wartą od pięciu lat. Był m.in. odpowiedzialny za przejęcie klubu z rąk poprzednich właścicieli.

- Był na bieżąco zaangażowany we wszystkie strategiczne tematy, więc jestem przekonany, że nowym prezesem Warty został człowiek znakomicie przygotowany do tej roli. Wyzwań jest sporo, bo rozwija się nie tylko sam klub, ale również ważna jego część, jaką jest Akademia Warty Poznań. Zależało nam na tym, żeby na czele zarządu stanęła osoba, która z miejsca jest gotowa do tego, by odpowiadać za realizację kluczowych projektów - powiedział właściciel Warty Bartosz Farjaszewski, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Meissner w latach 2010-2014 był licencjonowanym menedżerem piłkarskim FIFA. Jest radcą prawnym, od 2021 roku działa również w Piłkarskim Sądzie Polubownym PZPN w zespole ds. zmian przepisów związkowych. Ma wieloletnią praktykę w zakresie prawa sportowego i obsługi prawnej klubów sportowych, m.in. w zakresie: prowadzenia negocjacji w rozmowach z partnerami handlowymi, sponsorami, klubami, agentami i zawodnikami, reprezentowania klubów i zawodników przed organami PZPN i FIFA oraz przekształceń klubów piłkarskich.

Nowy prezes chce kontynuować budowanie dobrego wizerunku najstarszego klubu piłkarskiego w mieście i jednego z najstarszych w Polsce.

- Mam nadzieję, że będzie to dobry czas dla Warty Poznań i dla mnie osobiście. Ostatnie lata to był czas, który poświęciliśmy na odbudowę marki Warty Poznań. Zależy mi na tym, by pozycja Warty została na tyle ustabilizowana, by jej obecność na poziomie ekstraklasy była czymś oczywistym w odbiorze przeciętnego polskiego kibica. To spore wyzwanie, ale uważam, że jesteśmy w stanie mu sprostać - podkreślił Meissner.

AA, PAP