Piłkarze ręczni Orlen Wisły przegrali w swojej hali z mistrzem Hiszpanii Barceloną 25:28 (11:15) w meczu siódmej kolejki Ligi Mistrzów. Płocczanie od początku spotkania popełniali błędy, pozwolili rywalom wypracować przewagę, którą goście utrzymali do końca meczu.

Po raz siódmy w historii Orlen Wisła mierzyła się z Barcą, jedną z najlepszych drużyn piłki ręcznej na świecie. Tylko raz, w 2016 roku, płocczanie pokonali rywali 34:31, pozostałe mecze przegrali. Trudno się dziwić, ze faworytem spotkania byli goście, którzy w miniony weekend wywalczyli brązowy medal Klubowych Mistrzostw Świata.

W 6. min. goście prowadzili już 3:0, a płocka drużyna popełniała błędy. Płoccy zawodnicy gubili piłkę, albo podawali do rywala, widać było, że grają nerwowo, nie potrafią się skoncentrować. Pierwszego gola rzucił w 7. min Gergo Fazekas, ale rywale znowu dorzucili dwie bramki i w 8. min. na tablicy był wynik 1:5.

W 13. min., po rzucie Dawida Dwydzika, płocczanie zmniejszyli rozmiary porażki do dwóch goli (4:6), podobnie w 18. min., kiedy to wreszcie Orlen Wisła zagrała z kontry i doprowadziła do wyniku 6:8. Przy stanie 7:10 w 20. min. trener Xavi Sabate poprosił o przerwę w grze.

Rozmowa z trenerem nie przyniosła rezultatu, a ciekawe zagranie zatrzymał przechwytując piłkę, Petrus Goncalves dos Santos. W 21. min. goście wyszli na prowadzenie czterema bramkami (7:11). W 29. minucie było 11:15 i taką różnicę goście utrzymywali do przerwy.

Po przerwie mecz był wyrównany, bramka za bramkę, przez pierwszych dziesięć minut goście utrzymywali czterobramkową przewagę. Kiedy w 40. min. Dika Mem rzucił 20. gola, przy 15 bramkach płockiej drużyny, trener Sabate poprosił o czas. Orlen Wisłą nie skorzystała z rad trenera, za to straciła w 42. min. bramkę i przegrywała 15:21.

Paradoksalnie ta strata nie podcięła skrzydeł, a wprost przeciwnie. Po golach Dawida Dawydzika i Tina Lucina, Mirko Alilovic obronił rzut karny wykonywany przez Hampusa Wanne, a Lucin wykorzystał rzut karny i na tablicy był wynik 18:21, a 10 min. przed końcem meczu – 20:23.

Orlen Wisła stanęła przed szansą na zmniejszenie różnicy, ale jakby przestraszyła się, że może uzyskać korzystny rezultat, zaczęła tracić piłkę, podawać do przeciwnika, który wykorzystywał z zimną krwią każdy błąd.

W 53. min. ponownie goście prowadzili pięcioma golami, ale dwie minuty później były to znowu tylko trzy bramki (22:25).

Wynik na 25:28 ustalił Aleix Gomez wykorzystując rzut karny w ostatnich sekundach spotkania.

Orlen Wisła Płock - Barcelona 25:28 (11:15)

Orlen Wisła: Mirko Alilovic, Marcel Jastrzębski – Michał Daszek 5, Miha Zarabec, Tin Lucin 8, Tomas Piroch, Kirył Samoila 1, George Fazekas 1, Przemysław Krajewski 1, Mirsad Terzic, Dawid Dawydzik 5, Lovro Mihic 3, Niko Mindegia 1, Dmitry Żytnikow

Barcalona: Perez de Vargas 1, Emil Nielsen – Pol Valera 3, Jonathan Carlsbogard 2, Dika Mem 6, Hampus Wanne 3, Timothey N`Guessan 3, Aleix Gomez 3, Petrus Goncalves dos Santos, Melvyn Richardson 1, Luis Frade 3, Petar Jelicic 2, Javier Rodriguez 1

MC, PAP