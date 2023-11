Polski Cukier Start Lublin pokonał gdynian w Orlen Basket Lidze

Gdynianie doskonale weszli w to spotkanie i po akcjach Andrzeja Pluty oraz Adriana Boguckiego prowadzili 0:8. Później straty zaczęli odrabiać Barret Benson oraz Liam O’Reilly. Dzięki trójkom Tomislava Gabricia oraz Jabrila Durhama gospodarze zbliżyli się na punkt. Ostatecznie jednak po 10 minutach było 22:23. Zaraz na początku drugiej kwarty Filip Put dawał przewagę lublinianom. Mimo kolejnych trafień Pluty, Kamińskiego oraz Boguckiego, to Polski Cukier Start utrzymywał małą przewagę. Świetnie prezentowali się głównie Jakub Karolak oraz Jabril Durham. Dzięki trójce rozgrywającego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:43.

W trzeciej kwarcie ponownie niezwykle ważnym zawodnikiem był Durham - to głównie dzięki jego akcjom ekipa trenera Artura Gronka prowadziła 11 punktami. To nie był koniec! Po rzutach z dystansu Pelczara i Karolaka różnica wzrosła aż do 17 punktów. Krajowa Grupa Spożywcza Arka odpowiedziała serią 10:0 i po trafieniu Maksymiliana Wilczka znacznie zbliżyła się do rywali. Po rzucie Treya Wade’a po 30 minutach było 72:63. W kolejnej części gry po trójce Kacpra Gordona zespół trenera Wojciecha Bychawskiego znowu zbliżył się nawet na sześć punktów. Późniejsze rzuty wolne Pluty oznaczał, że gdynianie przegrywali już tylko dwoma punktami! W kluczowych momentach trafiali jednak także Benson oraz O’Reilly. Ostatecznie Polski Cukier Start zwyciężył 98:88.

Polski Cukier Start Lublin - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 98:88 (22:23, 27:20, 23:20, 26:25)

Polski Cukier Start Lublin: Jabril Durham 16, Tomislav Gabric 16, Liam O'Reilly 13, Jakub Karolak 12, Barret Benson 11, Roman Szymński 9, Trey Wade 7, Filip Put 6, Michał Krasuski 5, Bartłomiej Pelczar 3

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia: Andrzej Pluta 32, Adrian Bogucki 17, Kacper Gordon 17, Grzegorz Kamiński 10, Kacper Marchewka 5, Maksymilian Wilczek 5, Jakub Szumert 2, Nikodem Czoska 0, Adam Hrycaniuk 0

MC, plk.pl