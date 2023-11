Mistrzowie Polski będą zdecydowanym faworytem tego spotkania. W ostatniej kolejce pokonali 3:1 GKS Katowice. Podopieczni Marcelo Mendeza mają 15 punktów na koncie i plasują się obecnie na trzecim miejscu w PlusLidze. Jeśli wygrają za trzy punkty, zostaną liderami tabeli.

Dolną jej część okupują za to podopieczni Pawła Woickiego. W tym sezonie ugrali jedynie seta. Siatkarze z Radomia przegrali ostatnio z Aluron CMC Wartą Zawiercie i była to ich 25. porażka z rzędu we własnej hali. Ostatnio zwycięstwo u siebie odnieśli w grudniu 2021 roku, a ostatnie w lidze - w lutym tego roku.

Relacja i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Enea Czarni Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

Karolina Potrykus, Polsat Sport