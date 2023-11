Jastrzębski Węgiel wraca na fotel lidera! Czarni jako jedyni w lidze bez punktów.

Od początku spotkania swoje niezwykle wysokie - jak na mistrza Polski przystało - warunki narzuciła ekipa Jastrzębskiego Węgla. Siatkarze ze Śląska zdecydowanie nie zlekceważyli dużo słabszego rywala i wyszli na mecz w swoim najmocniejszym zestawieniu personalnym. Radomianie próbowali nawiązać kontakt z przeciwnikiem, ale próby były skuteczne tylko do stanu 11:11. Wówczas cztery punkty z rzędu przy zagrywce Jeana Patry'ego zdobyli gospodarze i nie oddali prowadzenia aż do końca pierwszej partii, którą zakończył atakiem Tomasz Fornal.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalny scenariusz! Polacy skazani na pożarcie w barażach?



W drugim secie walka była zdecydowanie bardziej wyrównana, ale ostatecznie wszystko skończyło się zupełnie tak samo. Znów do połowy seta twardą walkę toczyli radomianie, ale mistrz Polski był bezwzględny. Świetnie spisywał się Norbert Huber, który od początku sezonu świetnie blokuje i prezentuje wysoką skuteczność w ataku. Swoje punkty dokładał również Patry i to Jastrzębski Węgiel wygrał drugiego seta takim samym rezultatem - 25:20.



Trzeci set to już zupełny brak radości po stronie radomskiej ekipy i całkowita euforia jastrzębskich kibiców. Swoich sił w polu serwisowym próbował jeszcze wchodzący z ławki Bartosz Gomułka, ale to było zbyt mało, aby zagrozić rozpędzonym gospodarzom. W ostatniej akcji efektownym atakiem na czystej siatce popisał się Rafał Szymura i jastrzębianie mogli świętować objęcie fotela lidera PlusLigi. Radomianie wracali do domów bez zdobytych punktów z fatalnym bilansem 0-6 i zaledwie jednym ugranym setem w rozgrywkach sezonu 2023/24. MVP spotkania wybrano Francuza Patry'ego - zdobywcę 17 punktów.



Jastrzębski Węgiel - Enea Czarni Radom 3:0 (25:20, 25:20, 25:17)



MVP: Jean Patry (Jastrzębski Węgiel)

PI, Polsat Sport