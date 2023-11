Jedną z większych niespodzianek w powołaniach Michała Probierza na piątkowy mecz eliminacji Euro 2024 z Czechami, było zdegradowanie do młodzieżówki Jakuba Kamińskiego. Wyznawcą talentu skrzydłowego Wolfsburga jest Jakub Błaszczykowski. - To wciąż młody chłopak, który ma wszelkie predyspozycje do tego, aby stać się gwiazdą naszej reprezentacji – powiedział nam Kuba

Arkadiusz Milik i Jakub Kamiński – to dwaj wielcy nieobecni na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Obaj, z wyboru selekcjonera Michała Probierza. W wypadku Milika jest to decyzja o tyle zaskakująca, że nasz napastnik regularnie występuje w Juventusie. Komfortu regularnej gry ligowej nie ma „Kamyk”, który ostatnio jest rezerwowym w „Wilkach”.

Jakub zadebiutował w kadrze we wrześniu 2021 r., w starciu z San Marino (7-1), od tamtego czasu rozegrał 14 spotkań i zdobył jedną bramkę.

Od dawna Jakubowi Kamińskiemu bardzo kibicuje żywa legenda reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski. Łączy ich nie tylko imię, ale też pozycja – prawe skrzydło, podobny przebieg kariery – szybki wyjazd do Bundesligi.

Polsat Sport zagaił „Błaszcza”, czy zaskoczył go fakt, że piłkarza Wolfsburga zabrakło wśród powołanych na listopadowe mecze? Zamiast być w kadrze na mecz z Czechami, trafił do młodzieżówki. Dla piłkarza, który już podczas mundialu w Katarze starał się dawać drużynie narodowej ożywienie ofensywy, to musi być spory zawód.

Jakub Kamiński poprosił Kubę Błaszczykowskiego o koszulkę po meczu Wisła - Lech

- Kibicuję Kubie z całego serca. Pamiętam, że po meczu Wisły z Lechem, rozegranym w maju 2021 r., chciał ode mnie koszulkę, ale ja dałem ją już komuś innemu. Natomiast porozmawialiśmy wtedy i od tamtego czasu jesteśmy w kontakcie, rozmawiamy telefonicznie. To dobry człowiek i bardzo dobry piłkarz – powiedział nam 109-krotny reprezentant Polski.

- Z tego, co sobie przypominam początek w Bundeslidze miał dobry, a nie jest to łatwe, bo to liga o wyższej intensywności i wyższych wymaganiach – uważa.

Błaszczykowski powiedział też mocne zdanie:

- Kuba to młody chłopak, który ma wszelkie predyspozycje do tego, aby stać się gwiazdą naszej reprezentacji - zaakcentował.

- Natomiast braku powołania dla niego nie chcę komentować. To trener bierze odpowiedzialność, on powołuje i jest z tego rozliczany. Ja nie chcę wpisywać się w narrację: „Dlaczego jest powołany ten, a nie tamten, itd.” To nie jest nikomu potrzebne w tym momencie. Trener podejmuje decyzję i trener za nie odpowiada – to jest najlepsze podejście, po prostu. My jako kibice powinniśmy wspierać reprezentację na każdym kroku i w każdych okolicznościach – zaapelował Kuba.

Błaszczykowski: Jestem przekonany, że Kamiński poradzi sobie w Bundeslidze

A wracając do Kuby, podkreślił, że życzy mu jak najlepiej.

- Szybko wyjechał z polskiej Ekstraklasy, ona się zrobiła dla niego za ciasna. Zdecydował się na wyjazd do Niemiec, gdzie jest troszeczkę inna fizyczność, inna intensywność, bardziej intensywne treningi. Pierwsze pół roku miał dobre. Teraz jest trochę słabiej, ale myślę, że to jest normalną rzeczą. Organizm potrzebuje troszeczkę czasu. Na początku w nowym klubie było trochę euforii, teraz jest stabilizacja, jest prawo do tego, że organizm musi się przyzwyczaić, ale jestem święcie przekonany, że Kuba sobie poradzi i da nam dużo powodów do radości, czego życzę mu z całego serca – zaznacza Jakub Błaszczykowski.

Kiedy mecz Polska - Czechy? Gdzie obejrzeć?

Mecz Polska – Czechy rozpocznie się w piątek o godz. 20:45, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.