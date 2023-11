Przełom w sprawie Nadala! Tenisista zabrał głos na temat swojej przyszłości

Rafael Nadal postanowił przekazać wszystkim kibicom radosną nowinę. Zawodnik jest już niemal pewien, że wróci do gry, choć - co można wywnioskować na podstawie jego wypowiedzi - nie będzie już w takiej formie jak wcześniej.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewane problemy Djokovicia? Co za wieści tuż przed meczem z Hurkaczem!

- Do tej pory nie wiedziałem, czy jeszcze kiedyś znów zagram w tenisa, ale teraz wiem, że tak. Nie wygram tyle Szlemów, co Novak Djoković, ale zamierzam dać sobie szansę, by znów mieć radość z gry - powiedział Nadal na łamach hiszpańskiego dziennika "Marca".

Some good news from Rafa ⏳ pic.twitter.com/XCAZs9NdWt — Roland-Garros (@rolandgarros) November 16, 2023

Ostatnim zawodowym występem Hiszpana był udział w Australian Open. W drugiej rundzie w pojedynku z McKenziem McDonalden doznał kontuzji zginacza stawu biodrowego. Przegrał, choć po ofiarnej walce. Od tego czasu nie zagrał w żadnym turnieju. Hiszpan w czerwcu poddał się operacji mięśnia biodrowego, po której przerwa miała trwać około pół roku.

Karolina Potrykus, Polsat Sport