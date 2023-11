Drake wydał nową płytę. Pomagał mu... gwiazdor Manchesteru City?

Nowa płyta Drake'a, zatytułowana "For All the Dogs", ukazała się w październiku. Od kilku dni gratulacje za nią zbiera w mediach społecznościowych - do spółki z raperem - piłkarz Manchesteru City, Kevin De Bruyne. Belgijski pomocnik jest oznaczany przez fanów muzyka jako współautor jednego z hitowych utworów z tego krążka: "Wick Man".

- Drake potrzebował pomocy - zażartował zawodnik, zamieszczając na Twitterze wspólne zdjęcie z Kanadyjczykiem.

Kevin De Bruyne dodał po chwili, że nie porzucił kariery piłkarskiej na rzecz tworzenia muzyki. Skąd zatem całe zamieszanie? Wśród współautorów utworu "Wick Man" widniał... K. De Buyne. Chodziło jednak oczywiście o belgijskiego muzyka, którego utwór "Landscape" z albumu "In Kluis" z 1978 roku posłużył Drake'owi do stworzenia sampli pod niektóre utwory na nowej płycie.

RI, Polsat Sport