Do końca sezonu pozostają tylko dwie rundy. Pierwsza z nich odbędzie się na torze Lusail w Katarze. Kto okaże się najlepszy? Transmisja Grand Prix Kataru w Polsacie Sport Premium 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Tradycyjnie ten obiekt gościł zawodników na początku roku i otwierał rywalizację w mistrzostwach. Z powodu remontu toru oraz infrastruktury, w tym sezonie Katar jest jednym z ostatnich przystanków na mapie sezonu 2023.

Do rozdania w klasie królewskiej pozostają 74 punkty (za zwycięstwa), w grze o tytuł mamy dwóch zawodników. Jorge Martin i Pecco Bagnaia dosiadają takich samych motocykli Ducati, mają pełen dostęp do swoich danych, co więcej są dobrymi przyjaciółmi, gdyż obaj debiutowali w tym samym zespolem, na motocyklu Mahindra, pod okiem Jorge Martineza Aspara. Jak obaj przyznają, walka o tytuł rozstrzygnie się w Walencji.



Presja będzie ogromna, ale nagroda równie wielka. Czy Pecco Bagnaia, po znakomitym i znaczącym zwycięstwie nad Jorge Martinem w GP Malezji w końcu odnalazł przysłowiowy „zen”? Czy Martinator, dominujący w sesjach kwalifikacyjnych i potrafiący wykrzesać coś ekstra ze swojego motocykla, będzie w stanie wznieść się na wyżyny umiejętności i zdobyć tytuł dla ekipy satelickiej?

Odpowiedzi na te pytania poznamy w ostatnich dwóch spotkaniach MotoGP w tym sezonie.

Transmisja Grand Prix Kataru w Polsacie Sport Premium 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek treningów w piątek o godzinie 12:00.