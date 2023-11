Obie drużyny od początku grały bardzo równo (4:4, 10:10). Dopiero po kilkunastu minutach okazje na kontrze zaczęły wykorzystywać akademiczki z Opola, które wyszły na czteropunktowe prowadzenie (12:16). Podobną serią szybko odwdzięczyły się rywalki i po chwili znów był remis (17:17). Opolanki nie zwiesiły jednak głów i znów pokazały, że potrafią grać dobrą siatkówkę. W ataku bardzo dobrze prezentowały się Ana Olaya i Oliwia Sieradzka, które przeważyły szalę zwycięstwa na stronę gościń.

W drugiej partii podopieczne Nicoli Vettoriego od początku zaczęły podkreślać swoją dominację (3:6). Dobrze grały blokiem, który pozwalał im zdobywać kolejne punkty (10:13). Oba zespoły popełniały bardzo dużo błędów w polu serwisowym, a gra znów się wyrównała. Ten niekorzystny dla gospodyń wynik próbował odczarować szkoleniowiec Stefano Micoli, wprowadzając kolejne zmiany, ale jego zawodniczki nie potrafiły skończyć ataku. Skutecznie w tym elemencie radziły sobie za to opolanki, które pewnie wygrały i tego seta.

W trzeciej partii w zespole Vettoriego nastąpiło wyraźne rozluźnienie. Skrzętnie wykorzystały to rywalki (9:3). Gościnie otrząsnęły się z letargu, jednak przewaga była już zbyt wysoka (16:10). W punktowaniu znacząco pomagała radomiankom dobra gra w bloku. W końcówce dwukrotnie popełniły jednak błąd ustawienia, ale nawet ich błędy nie pomogły opolankom w domknięciu tego meczu i za parę chwil miała rozpocząć się kolejna odsłona tego spotkania.

Tę lepiej rozpoczęła dziewiąta drużyna tegorocznych rozgrywek (0:5). Po paru minutach niewiele im jednak z tej przewagi zostało (6:7). Od tego momentu gra toczyła się punkt za punkt (10:10, 14:14). W drugiej połowie seta do drużyny z Radomia wróciły demony z pierwszych dwóch partii i znów nie potrafiły wbić się w parkiet rywalek (14:18). Wprawdzie zdołały zmniejszyć stratę, ale to nie wystarczyło, by pokonać wyraźnie lepsze w dzisiejszym meczu zawodniczki z Opola.

MOYA Radomka Radom - UNI Opole 1:3 (20:25, 19:25, 25:17, 19:25)

MVP: Julia Bińczycka

Radom: Murek, Łyczakowska, Świrad, Schoelzel, Johnson, Gałkowska, Stenzel (libero) oraz Nowakowska, Gajer, Reiter, Rybak-Czyrniańska, Dąbrowska

Trener: Stefano Micoli

Opole: Pamuła, Bińczycka, Orzyłowska, Połeć, Olaya, Sieradzka, Adamek (libero) oraz McCall

Trener: Nicola Vettori

Wyniki i terminarz meczów siódmej kolejki TAURON Ligi:

Energa MKS Kalisz - Grupa Azoty Akademia Tarnów 3:0 (25:16, 26:21, 25:23)

ŁKS Commercecon Łódź - ITA TOOLS Stal Mielec, 18.11, godzina 19:00

Grupa Azoty Chemik Police - #Volley Wrocław, 19.11, godzina 13:00

KS Pałac Bydgoszcz - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, 19.11, godzina 16:00

PGE Rysice Rzeszów - Grot Budowlani Łódź, 19.11, godzina 19:00

Karolina Potrykus, Polsat Sport