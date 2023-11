Koniec marzeń! Polska nie awansuje bezpośrednio na Euro 2024

Polska i Czechy zmierzyły się w ramach eliminacji piłkarskich ME 2024. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co oznacza, że Polacy nie mają już szans na bezpośredni awans na przyszłoroczny turniej.

Przed meczem doszło do ważnej zmiany w składzie Biało-Czerwonych. Jak się okazało, Piotr Zieliński jest chory i nie może wystąpić w spotkaniu z Czechami. Doszło również do kluczowego rozstrzygnięcia w "polskiej grupie" - Mołdawia i Albania podzieliły się punktami, co oznacza, że gospodarze wciąż mają szanse na awans na Euro, a goście już ten awans wywalczyli jako pierwsza ekipa z grupy E.

Piłkarze Michała Probierza do przerwy prowadzili 1:0. Wynik otworzył Jakub Piotrowski, zdobywając tym samym swoją debiutancką bramkę w reprezentacji Polski. Po dynamicznej akcji Nicoli Zalewskiego piłka trafiła pod nogi byłego pomocnika Pogoni Szczecin, który z najbliższej odległości skierował futbolówkę do bramki.



W drugiej połowie szybko do głosu doszli goście. Już w 49. minucie do remisu doprowadził Tomas Soucek. Kapitan Czechów najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym i mocnym uderzeniem pokonał Wojciecha Szczęsnego. Choć w kolejnych minutach obie drużyny szukały swoich kolejnych okazji, żadnej z nich nie udało się już zaskoczyć golkipera ekipy przeciwnej. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co oznacza, że podopieczni Probierza nie mają już szans na bezpośredni awans na niemiecki turniej.

KONIEC MECZU

Zremisowaliśmy 1:1 z Czechami, a gola dla biało-czerwonych strzelił Jakub Piotrowski.

_____#POLCZE 1:1 🇵🇱🇨🇿 pic.twitter.com/qb7PcpOnol — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2023

Biało-Czerwoni tym samym zakończyli zmagania w grupie E, a o awans do Euro 2024 powalczą w barażach. Swoje mecze do rozegrania mają jeszcze pozostałe reprezentacje. W poniedziałek Albania (14 punktów) podejmie Wyspy Owcze (jeden punkt), a Czechy (12 punktów) zmierzą się z Mołdawią (10 punktów).



Polska - Czechy 1:1 (1:0)

Bramki: Piotrowski 38 - Soucek 49

Polska: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Paweł Bochniewicz (58. Patryk Peda, 85. Sebastian Szymański), Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Damian Szymański (73. Kamil Grosicki), Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Karol Świderski (46. Adam Buksa)

Czechy: Jindrich Stanek - David Zima, Jakub Brabec, Tomas Holes - Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Michal Sadilek (90+1. Alex Kral), Lukas Provod (75. Ondrej Lingr), David Doudera - Mojmir Chytil (46. Tomas Cvancara), Jan Kuchta (46. Adam Hlozek)

Żółte kartki: Bochniewicz - Brabec

BS, Polsat Sport