Wielki powrót do PlusLigi! Gwiazda zagra w Projekcie Warszawa

Projekt Warszawa z kolejnym wzmocnieniem! Stołeczny klub pozyskał reprezentanta USA - Taylora Averilla, który dołączy do zespołu w najbliższym czasie. 31-letni środkowy w poprzednich dwóch sezonach reprezentował barwy Indykpolu AZS Olsztyn, a w najbliższym czasie będzie występował w koszulce drużyny ze stolicy Polski.

- Pojawiła się na rynku możliwość pozyskania Taylora Averilla, z której skorzystaliśmy i jest to znak, który pokazuje, że poważnie myślimy o tym sezonie. Nasze aktualne miejsce w tabeli napawa optymizmem, ale chcemy mieć kompletny zespół wobec kontuzji dwóch naszych środkowych, aby utrzymać intensywność i wysoki poziom na treningach oraz w trakcie spotkań - powiedział wiceprezes i dyrektor sportowy Projektu Warszawa Piotr Gacek.



Amerykanin to brązowy medalista mistrzostw świata z 2018 roku oraz srebrny medalista Ligi Narodów 2023. Averill urodził się w Portland, a siatkarską karierę rozpoczynał w UC Irvine oraz University of Hawaii. W 2015 roku przeniósł się do włoskiej Padwy, a w latach 2017-18 reprezentował barwy Power Volley Milano. W kolejnych latach grał we Francji, a w 2021 roku przeszedł z AS Cannes VB do Indykpolu AZS Olsztyn. W najbliższym sezonie będzie reprezentował barwy miasta znanego z takich zabytków jak Łazienki Królewskie czy Pałac w Wilanowie.



- Cieszę się, że w najbliższym czasie dołączę do Projektu Warszawa, który już teraz świetnie prezentuje się na boiskach PlusLigi. Nie mogę się doczekać spotkania z warszawskimi kibicami, nie mogę się doczekać powrotu do Polski, którą uwielbiam oraz poczucia najlepszej atmosfery panującej w Waszych halach. Jestem bardzo zadowolony, że będę grał w największym i jednym z najbardziej urokliwych miast Polski - Warszawie. Do zobaczenia na boisku - powiedział Taylor Averill, nowy środkowy Projektu Warszawa.

