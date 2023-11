Piłkarz opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski! Znamy powód

W piątek 17 listopada piłkarska reprezentacja Polski mierzyła się na PGE Narodowym z drużyną Czech. Starcie zakończyło się remisem, przez co Biało-Czerwoni nie zapewnili sobie bezpośredniego awansu na nadchodzące mistrzostwa Europy. Jak się okazuje, nie jest to jedyny problem Michała Probierza.

Zgrupowanie kadry po piątkowym meczu opuścili bowiem Patryk Peda i Mateusz Łęgowski, którzy wyjechali, by wspomóc kadrę do lat 21 w starciu z Niemcami. W mediach pojawiły się również informację, że w kolejnym listopadowym meczu reprezentacji na boisku z powodów zdrowotnych może nie pojawić się Piotr Zieliński. Teraz PZPN opublikował raport medyczny dotyczący trzech zawodników.

Zieliński i Karol Świderski mimo lekkich problemów pozostaną na zgrupowaniu.

"Piotr w nocy poprzedzającej mecz z Czechami zmagał się z infekcją górnych dróg oddechowych. Z tego powodu nie był w stanie wystąpić w tym spotkaniu. Zostaje z nami na zgrupowaniu i aktualnie przechodzi leczenie. Karol w przerwie spotkania z Czechami źle się poczuł, co uniemożliwiło jego dalszą grę. Przeszedł już kompleksowe badania, które potwierdziły, że wszystko jest w porządku. W sobotę zapadła decyzja, że może wrócić do pełnego treningu i normalnie przygotowywać się do spotkania z Łotwą" - powiedział doktor kadry Jacek Jaroszewski cytowany na oficjalnej stronie internetowej związku.

Poinformowano jednak, że jeden z piłkarzy jest zmuszony opuścić kadrę. Chodzi o Pawła Bochniewicza.

"Paweł ucierpiał w wyniku jednego ze starć w trakcie spotkania z Czechami. Ma objawy rwy kulszowej i przechodzi terapię, która ma mu pozwolić jak najszybciej wrócić do treningów. Leczenie będzie kontynuował w klubie" - napisano.

Warto zaznaczyć, że już niedługo prowadzeni przez Probierza zawodnicy ponownie wybiegną na murawę PGE Narodowego. Już we wtorek 21 listopada zagrają mecz towarzyski z Łotwą.

AA, Polsat Sport