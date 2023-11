Siatkarze plażowi nie zatrzymują się. Zagrają w półfinale turnieju w Chiang Mai

Siatkarze plażowi Piotr Kantor i Jakub Zdybek awansowali do półfinału turnieju Beach Pro Tour Challenge w Chiang Mai w Tajlandii. Wygrali 2:1 (21:19, 18:21, 15:10) z niemiecką parą Lukasem Pfretzschnerem i Svenem Winterem. Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz zakończyły turniej na 9. miejscu.

Kantor i Zdybek w fazie grupowej wygrali jeden mecz i zanotowali jedną porażkę, co dało im prawo walki w barażach o 1/8 finału. W nim pokonali Chińczyków Wu Jiaxina i Ha Likejianga 2:1 (21:16, 16:21, 15:12). Nagrodą za zwycięstwo był mecz w 1/8 finału z wymagającą parą Thomas Hodges i Zachery Schuber. Australijczycy mają za sobą niezwykle udany sezon i obecnie zajmują dziewiąte miejsce w światowym rankingu. Kolejny tie-break w turnieju zakończył się asem Zdybka i sukcesem biało-czerwonych, którzy wygrali 2:1 (13:21, 21:18, 15:11). Obaj Polacy zdobyli po 18 punktów.

Kantor i Zdybek w ćwierćfinale stoczyli trzeci trzysetowy mecz w Chiang Mai i ponownie wygrali. Po drugiej stronie boiska wystąpili Niemcy Lukas Pfretzschner i Sven Winter. W finałowej partii pierwsza piłka meczowa, po autowym zagraniu rywali, przypieczętowała wygraną biało-czerwonych 2:1 (21:19, 18:21, 15:10) i awans do półfinału. W nim (niedziela g. 2.00 czasu polskiego) zmierzą się z parą Mark Nicolaidis Izac Carracher. Polacy miesiąc temu pokonali 2:0 Australijczyków w meczu barażowym o awans do fazy play off mistrzostw świata.

W turnieju kobiet Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz w 1/8 finału uległy wicemistrzyniom Europy Hiszpankom Danieli Alvarez i Tanii Moreno 0:2 (19:21, 21:12:21), kończąc turniej na 9. miejscu.

mtu, PAP