Ta statystyka to wstyd i kompromitacja Polaków. Brzęczek najlepszy ze wszystkich

Reprezentacja Polski po remisie z Czechami 1:1 straciła szansę na bezpośredni awans do przyszłorocznych Euro 2024. Wymowne jest, że Biało-Czerwoni osiągnęli w grupie gorszy bilans dwumeczów od każdego rywala poza półamatorskimi Wyspami Owczymi! Do tego zdobyli zaledwie 11 punktów w ośmiu meczach, co jest najgorszym wynikiem naszego zespołu w historii eliminacji Euro od dekad. Pod tym względem najlepiej wypadają statystyki Jerzego Brzęczka.