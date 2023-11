Romelu Lukaku zakończył eliminacje piłkarskich mistrzostw Europy 2024 z 14 golami, co jest rekordem. Belg poprawił osiągnięcie reprezentanta Irlandii Północnej Davida Healy'ego z kwalifikacji do Euro 2008 i Roberta Lewandowskiego do Euro 2016, którzy zdobyli po 13 bramek.