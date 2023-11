Kluczowy mecz reprezentacji Włoch z Ukrainą. "Nie martwimy się"

Trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Luciano Spalletti podkreśla, że nie czuje obaw przed poniedziałkowym meczem z Ukrainą w Leverkusen w eliminacjach Euro 2024. Remis wystarczy Italii do awansu, porażka będzie oznaczać baraże. - Wiemy, o co gramy. Nie ma strachu - podkreślił.

Na jedną kolejkę przed zakończeniem eliminacji w grupie C pewni awansu są liderzy - Anglicy (19 pkt). Drugie miejsce zajmują Włosi, a trzecie Ukraińcy. Obie ekipy zdobyły po 13 pkt, ale mistrzowie Europy wygrali u siebie z tym zespołem 2:1, więc w poniedziałek wystarczy im remis.

Spotkanie odbędzie się w niemieckim Leverkusen, gdzie Ukraina wystąpi w roli gospodarza.

Reprezentacja Italii jest w lepszej sytuacji, jednak we Włoszech nie brakuje obaw wśród kibiców. Mają bowiem w pamięci fatalną postawę swoich ulubieńców w barażach do mistrzostw świata 2018 i 2022. W obu przypadkach "Azzurri" odpadli i mundiale oglądali w telewizji.

Szczególnie zaskakująca była porażka u siebie z Macedonią Północną 0:1 w półfinale barażowym o MŚ 2022.

- Wiemy, o co będziemy grać w poniedziałek. Wielu chce nas przestraszyć, przypominając o wadze i randze meczu, ale motywacje wykraczają poza strach. Prawdziwe pytanie jest tylko jedno: "czy możemy to wygrać?". Odpowiedź brzmi: tak, a to unieważnia wszystkie istniejące obawy - podkreślił trener Spalletti.

- Jeżeli chodzi o Ukraińców, to ich najmocniejszą stroną jest atak - dodał.

Ewentualna porażka z Ukrainą oznaczałaby dla Włochów udział w dwustopniowych barażach, gdzie wśród rywali mogą być Estonia, Polska czy Walia, a nawet Chorwacja, choć ten ostatni zespół jest raczej bliski bezpośredniego awansu.

- Znamy fakty dotyczące tego problemu. Wiemy, jak ważny jest poniedziałkowy mecz. Po prostu chcemy go wygrać, aby nie musieć zadawać sobie żadnych pytań - dodał Spalletti.

Początek poniedziałkowego meczu w Leverkusen o godz. 20:45.

MC, PAP