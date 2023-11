Już we wtorek koszykarze Polski Cukier Startu Lublin i Bristol Flyers zmierzą się w ramach trzeciego meczu Północnoeuropejskiej Ligi Koszykarzy. Zespoły te sąsiadują ze sobą w tabeli ENBL, więc będzie to okazja do zdobycia kolejnych cennych punktów i wyprzedzenia rywala.

ZOBACZ TAKŻE: Śląsk Wrocław rozbity w Słupsku. Koszmarna pierwsza połowa gości

Zespół z Lublina, podobnie jak ich rywale, ma na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. W poprzednim meczu wyraźnie zwyciężyli z ekipą ze Svendborga 62:102. Ich rywale przegrali za to jednym punktem z Juventusem.

Relacja i wynik na żywo meczu Polski Cukier Start Lublin - Bristol Flyers na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Karolina Potrykus, Polsat Sport