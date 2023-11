Śląsk Wrocław rozbity w Słupsku. Koszmarna pierwsza połowa gości

Lepiej na początku spisywali się słupszczanie - po rzutach Vernersa Kohsa i MaCio Teague’a mieli już 13 punktów przewagi! To nie był koniec! Gospodarze byli niezwykle skuteczni z dystansu, a rywale nie byli w stanie na to zareagować. Po akcji Daniela Szymkiewicza różnica wzrosła do 21 punktów. Ostatecznie po 10 minutach było 26:5. W drugiej kwarcie Grupa Sierleccy Czarni nadal radzili sobie świetnie. Po serii 11:0 i rzucie wolnym Michała Michalaka prowadzili nawet 31 punktami. Odpowiedzi Dusana Mileticia oraz Hassaniego Gravetta niewiele zmieniały. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:13.

W trzeciej kwarcie WKS Śląsk poprawił swoją grę w ataku, ale zespół trenera Mantasa Cesnauskisa nadal utrzymywał wysokie prowadzenie. Po rzutach MaCio Teague’a oraz Daniela Szymkiewicza różnica wynosiła aż 30 punktów. Nawet pięć akcji z rzędu Łukasza Kolendy to za mało na nawiązanie rywalizacji. Po 30 minutach było 64:36. Ostatnia kwarta tak naprawdę niewiele zmieniała. Drużyna trenera Jacka Winnickiego nie była w stanie odrobić tak dużych strat. W ekipie ze Słupska z kolei ciągle ważnym graczem był Benas Griciunas, a swoje minuty świetnie wykorzystywał Szymon Wójcik. Grupa Sierleccy Czarni zwyciężyli ostatecznie 78:53.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Śląsk Wrocław 78:53 (26:5, 16:8, 22:23, 14:17)

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: Benas Griciunas 17, Szymon Wójcik 13, MaCio Teague 13, Verners Kohs 10, Michał Michalak 8, Daniel Szymkiewicz 6, Mike Caffey 5, Bartosz Jankowski 2, Jan Pluta 2, Paweł Leończyk 2, Igor Stolarz 0, Jakub Wasilewski 0

Śląsk Wrocław: Łukasz Kolenda 13, Daniel Gołębiowski 11, Dusan Miletic 8, Hassani Grevett 7, Mateusz Zębski 4, Aleksander Wiśniewski 3, Jakub Nizioł 2, Mikołaj Adamczak 2, Arciom Parachouski 2, Kendale McCullum 1

MC, PAP