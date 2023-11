Liga polska zmienia nazwę. Kuriozalny pomysł?

Dotychczas obie klasy rozgrywkowe były odrębnym "ciałem". Zmagania PGE Ekstraligi były zarządzane przez Ekstraligę Żużlową, natomiast rozgrywki 1. oraz 2. ligi żużlowej znajdowały się pod pieczą Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Od 2024 roku dwie najwyższe ligi żużlowe w naszym kraju będą zarządzane przez ten sam podmiot, stąd doszło do tzw. rebrandingu.

– Nasze logo jest otwarte na funkcjonowanie w przestrzeni sponsoringowej, a więc mamy komercyjną nazwę rozgrywek – PGE Ekstraligę – najwyższą klasę rozgrywkową oraz aktualnie Speedway 2. Ekstraligę, przy czym prowadzimy już od jakiegoś czasu zaawansowane rozmowy dotyczące sponsoringu tytularnego z bardzo poważnym graczem na rynku. Nie jest wykluczone, że w nowym sezonie rozgrywki drugiego szczebla ligowego będą miały nazwę nowego podmiotu komercyjnego – powiedział Wojciech Stępniewski, Prezes Zarządu Ekstraligi Żużlowej.

Mimo, że informacja została opublikowana niedawno, zdążyła już wywołać sporo dyskusji. O tym, że 1. liga żużlowa będzie zarządzana przez Ekstraligę było wiadomo od dawna. Zaskoczeniem dla wielu jest jednak nazewnictwo zaplecza PGE Ekstraligi, które będzie brzmieć... Speedway 2. Ekstraliga.

To jednak nie ma aż tak dużego znaczenia. Dla kibiców oraz klubów w nich uczestniczących liczyć się będzie przede wszystkim nowy format rozgrywek, który ma zostać wprowadzony już od 2025 roku. Obecny system play-off wywołuje bowiem wiele kontrowersji. Sześć najlepszych drużyn z ośmiu po rundzie zasadniczej uzyskuje awans do play-off. W niej odbywają się dwumecze, z których trzy najlepsze oraz tzw. lucky loser awansuje do półfinału. Dochodziło zatem do sytuacji, że już w półfinale spotykały się ze sobą najwyżej rozstawione ekipy po rundzie zasadniczej, a wspomniany "lucky loser" - przy korzystnym układzie innych meczów, nie musiał nawet wygrywać żadnego spotkania w ćwierćfinale, aby zameldować się w strefie medalowej.

Wcześniej nie brakowało doniesień, że PGE Ekstraliga zostanie powiększona do dziesięciu drużyn. Na razie taki scenariusz nie wchodzi w grę. W 2024 roku zarówno w niej, jak i w Speedway 2. Ekstralidze wystartuje po osiem drużyn.

- W sezonie 2024 rozgrywki PGE Ekstraligi i nowej Speedway 2. Ekstraligi odbędą się na zasadach znanych z poprzedniego roku, ale już od sezonu 2025 szykuje się radykalna zmiana systemu i 140 meczów w sezonie. System będzie jednolity dla obu klas rozgrywkowych. Powróci tym samym rywalizacja drużyn w play – off i grup 1-4 po sezonie zasadniczym, a także pojawi się nowy schemat play – down dla zespołów z miejsc 5-8. Nie przewiduje się poszerzenia PGE Ekstraligi do 10 zespołów, ale wprowadzone zostaną mecze barażowe pomiędzy 2. drużyną Speedway 2. Ekstraligi i 7. PGE Ekstraligi" — czytamy w komunikacie.

Cztery najlepsze zespoły po rundzie zasadniczej pojadą w półfinałach. Zwycięzcy zmierzą się w finale, natomiast przegrani powalczą o brązowy medal. Ciekawostką jest fakt, że triumfator rundy zasadniczej będzie mógł wybrać sobie rywala w półfinale. W przypadków drużyn z miejsc 5-8 (piąta drużyna po rundzie zasadniczej wybiera rywala), również dojdzie do półfinałów. Wygrani zakończą sezon, podczas gdy przegrani pojadą dwumecz o uniknięcie spadku. Wygrany będzie musiał pojechać jeszcze baraż o utrzymanie z wicemistrzem Speedway 2. Ekstraligi.