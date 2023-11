Do tej pory drużynę narodową prowadził Jaroslav Silhavy, który pracował od 2018 roku. W tym czasie potrafił m.in. awansować do ćwierćfinału Euro 2020. O jego odejściu mówiło się już znacznie wcześniej, a sam selekcjoner podał się do dymisji po pokonaniu Mołdawii i awansie na drugie mistrzostwa Europy z rzędu.

W związku z tym czeski serwis "ruik.cz" przygotował listę potencjalnych następców Silhavego. Znalazł się na niej m.in. Papszun. O jego kandydaturze wypowiedział się Jiri Fejgl.

- Chcemy Trpisovsky'ego, ale nie możemy go mieć. Dlaczego więc nie sięgnąć po "polskiego Trpisovsky'ego"? W tej chwili jest wolny, ale problemem mogą być finanse i zdaję sobie z tego sprawę - czytamy w artykule.

Jindrich Trpisovsky to aktualny trener Slavii Praga, w której pracuje od 2017 roku. Choć wielu ekspertów widzi go w roli selekcjonera, to on sam nie chce łączyć pracy w reprezentacji i klubie. A Slavii opuszczać na razie nie zamierza.

Wśród możliwych następców wymieniani są też Martin Svedik, Ivan Hasek, David Holoubek czy Vitezslav Lavicka.

jb, Polsat Sport