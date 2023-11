Pewne zwycięstwo Polski z Łotwą! Świetny mecz Zalewskiego

Piłkarze Michała Probierza rozpoczęli w ofensywnym stylu i dopięli swego już w ósmej minucie. Wówczas na listę strzelców wpisał się Przemysław Frankowski, dla którego było to drugie trafienie w reprezentacji Polski. Choć Biało-Czerwoni dążyli do zwiększenia prowadzenia, w tej części meczu już im się ta sztuka nie udała.

Polska świetnie rozpoczęła jednak drugą połowię. Już po trzech minutach było 2:0. Tym razem gola strzelił Robert Lewandowski, któremu asystował Zalewski - podobnie jak przy trafieniu Frankowskiego. Jak się okazało, bramka kapitana polskiej kadry ustaliła wynik i Biało-Czerwoni pewnie ograli Łotyszy na PGE Narodowym w Warszawie.

KONIEC MECZU

Wygrywamy 2:0 z Łotwą po golach Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego. ⚽️⚽️

_____#POLLVA 2:0 🇵🇱🇱🇻 pic.twitter.com/iWk698QrDs — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 21, 2023



Mecz towarzyski z Łotwą był sparingiem po zakończeniu nieudanych zmaganiach w fazie grupowej eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Polska nie zdołała bezpośrednio awansować do turnieju w Niemczech i podopiecznych Probierza czeka gra w barażach o udział w ME 2024, gdzie 21 marca Estonia będzie rywalem polskich piłkarzy w półfinale ścieżki barażowej.





Zwycięzca pięć dni później spotka się w decydującym meczu z wygranym w starciu z udziałem Walii oraz jednej z drużyn, które wyłoni czwartkowe losowanie spośród Finlandii, Ukrainy i Islandii.

Skrót meczu Polska - Łotwa:

Polska - Łotwa 2:0 (1:0)



Bramki: Frankowski 7, Lewandowski 48

Polska: Łukasz Skorupski (46. Marcin Bułka) - Jan Bednarek, Mateusz Wieteska, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Damian Szymański (61. Bartosz Slisz), Jakub Piotrowski (61. Karol Struski), Sebastian Szymański (78. Kamil Grosicki), Nicola Zalewski (78. Bartłomiej Wdowik) - Robert Lewandowski (61. Karol Świderski), Adam Buksa.

Łotwa: Rihards Matrevics - Raivis Jurkovskis, Antonijs Cernomordijs (89. Marcis Oss), Daniels Balodis, Andrejs Ciganiks - Alvis Jaunzems (61. Dmitrijs Zelenkovs), Kristers Tobers (72. Aleksejs Saveljevs), Janis Ikaunieks (89. Maksims Tonisevs), Eduards Emsis, Eduards Daskevics (61. Raimonds Krollis) - Roberts Uldrikis (72. Marko Regza).

Żółte kartki: Bednarek, Świderski - Uldrikis, Cernomordijs, Oss.

Sędzia: Ondrej Berka (Czechy)

