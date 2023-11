Kolejny gol San Marino! Historyczna seria outsiderów (WIDEO)

Malutkie państewko swoją kapitalną passę rozpoczęło 17 października, gdy Alessandro Golinucci z Virtus AC strzelił gola w przegranym ostatecznie 1:2 meczu z Danią. W kolejnym spotkaniu do siatki trafił Simone Franciosi z drużyny Juvenes/Dogana, a San Marino oczywiście uległo rywalom 1:3.

W poniedziałkowym (20 listopada) starciu przeciwko Finlandii drużyna Constantiniego również nie przegrała do zera! W 90+7. minucie golkipera "Puchaczy" pokonał - uderzeniem z rzutu karnego - Filippo Berardi, występujący na co dzień w Sammaurese we włoskiej Serie D. I choć Finowie wygrali 2:1, ekipa San Marino cieszyła się, jakby właśnie sięgnęła po mistrzostwo świata.

Filippo Berardi i trzecia bramka dla San Marino w tych eliminacjach! 😍#EURO2024 pic.twitter.com/MPZAlA7O7a — Polsat Sport (@polsatsport) November 20, 2023

"Złota generacja" - skomentował jeden z kibiców po trafieniu Berardiego.

San Marino, 207. drużyna rankingu FIFA, zajęło oczywiście ostatnie miejsce w swojej grupie eliminacji Euro 2024. "La Serenissima" przegrała wszystkie 10 meczów, kończąc zmagania w grupie H z zerowym dorobkiem punktowym i bilansem bramek 3-31.

