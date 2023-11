Składy grup zostały ustalone już wcześniej za pomocą losowania, natomiast na podstawie poniedziałkowego rankingu WTA wyłoniono ostatnią reprezentację do grupy A, a na podstawie zestawienia ATP - ostatnią drużynę wchodzącą w skład grupy B.

Zespoły podzielone będą na sześć grup po trzy ekipy. Grupy A (z Polską), C i E rywalizować będą w Perth, pozostałe - w Sydney. Polska, reprezentowana także przez Katarzynę Kawę, Katarzynę Piter, Daniela Michalskiego i Jana Zielińskiego, jest najwyżej rozstawiona w całej imprezie.

W składzie Brazylii zagra m.in. 11. w światowym rankingu Beatriz Haddad Maia, a także Marcelo Melo, były partner deblowy Łukasza Kubota, z którym wygrał wielkoszlemowy Wimbledon w 2017 roku.

Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Każdy mecz będzie składał się z jednego pojedynku singlistów, jednego - singlistek oraz z rywalizacji par mieszanych.

United Cup będzie imprezą otwierającą sezon i pierwszym sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 14 stycznia. Do zdobycia w Sydney i Perth będzie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wyniesie co najmniej 15 milionów dolarów australijskich (ok. 40 mln zł).

KP, PAP