Znamy już 21 reprezentacji, które zagrają na Euro 2024!

We wtorek 21 listopada zakończone zostały eliminacje mistrzostw Europy! Zobaczcie, które zespoły już zapewniły sobie awans na czempionat Starego Kontynentu.

W zbliżającej się imprezie udział wezmą 24 zespoły. Awans na mistrzostwa poprzez eliminacje zapewniło sobie już 20 ekip. Warto przypomnieć, że reprezentacje podczas walki o Euro podzielone były na dziesięć grup, z której wychodziły po dwa zespoły. Naturalnie, udział w czempionacie już od początku zapewniony mieli gospodarze mistrzostw, czyli Niemcy.

ZOBACZ TAKŻE: Marek Papszun obejmie reprezentację?! Jest w gronie kandydatów

Należy zaznaczyć, że Polska zajęła trzecie miejsce w swojej grupie, przez co nie zakwalifikowała się bezpośrednio na jedną z największych imprez w świecie piłki nożnej. O losie Biało-Czerwonych zadecydują baraże. To właśnie one wyłonią pozostałe trzy zespoły, które wezmą udział w mistrzostwach. Półfinały baraży odbędą się 21 marca, natomiast finały zaplanowane zostały na 26 marca.

Chociaż kibice futbolu jeszcze przed rozpoczęciem eliminacji byli niemal pewni awansu niektórych reprezentacji między innymi Francji, Portugalii czy Hiszpanii, to niektóre ekipy, które już zapewniły sobie miejsce na czempionacie, mogą zaskoczyć. Zobaczcie, które 21 drużyn już na pewno wystąpi na Euro 2024.

Te reprezentacje już zapewniły sobie awans na Euro 2024 Zobacz galerię

AA, Polsat Sport