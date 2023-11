Wysoka porażka Legii Warszawa

Koszykarze Legii Warszawa przegrali w Rumunii z CSU CSM Oradea 74:93 (33:21, 12:24, 11:24, 18:24) w 6., ostatniej kolejce grupy J pierwszego etapu Pucharu Europy FIBA. Mimo pierwszej porażki w sezonie Legia awansował do drugiej fazy z bilansem 5-1 z pierwszego miejsca w grupie.

Był to czwarty pojedynek Legii z drużyną z Oradei w PE FIBA i pierwszy zakończony zwycięstwem koszykarzy z Rumunii. Warszawiacy tylko w pierwszej kwarcie nadawali ton grze. W kolejnych podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego pozwolili gospodarzom na zbyt wiele łatwych punktów w ataku - za trzy trafiał naturalizowany Amerykanin Kris Richard, reprezentant Rumunii (5 z 8 takich rzutów), który w całym spotkaniu uzyskał 24 pkt. Inny kadrowicz Catalin Baciu miał double-double - 13 pkt i 13 zbiórek, a amerykański rozgrywający CSM CSU Erick Neal podwójne zdobycze cyfrowe z punktami i asystami - po 10.

Legionistów niemoc w zdobywaniu punktów dopadła na przełomie trzeciej i czwartej kwarty - było 58:56 dla Oradei w 26. minucie, a po niespełna trzech minutach ostatniej części gospodarze wygrywali 77:56.

Mimo wysokiej porażki Legia awansowała do drugiego etapu, w którym 16 drużyn zagra w czterech nowych grupach. Ich skład znany będzie po zakończeniu wieczornych spotkań. Oradea zrobiła duży krok do zapewnienia sobie udziału w II etapie - awansują do niego zwycięzcy 10 grup oraz sześć drużyn z najlepszym bilansem z drugich miejsc.

W sezonie 2021/22 podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego dotarli do 1/4 finału PE FIBA, ale byli gorsi w dwumeczu od Unahotels Reggio Emilia.

CSU CSM Oradea - Legia Warszawa 93:74 (21:33, 24:12, 24:11, 24:18)

Legia: Christian Vital 17, Marcel Ponitka 12, Aric Holman 11, Shawn Pipes Jr. 9, Josip Sobin 8, Michał Kolenda 6, Raymond Cowels III 6, Dariusz Wyka 5, Filip Maciejwski 0, Marcin Wieluński 0;

Najwięcej punktów dla CSM CSU: Kris Richard 24, Donatas Tarolis 15, Nijal Pearson 13, Catalin Baciu 13.

jb, PAP