Babilon MMA 41: Wyniki ważenia

Wyniki ważenia:

Walka o tymczasowy pas w wadze średniej (do 84 kg):

5 x 5 min – Adrian "Ares" Błeszyński (83,9) vs Filip Tomczak (83,4)



Walka eliminacyjna do pasa w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Kamil Warzybok (66,1) vs Paweł „Polish Eagle” Polityło (65,2)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (84) vs Jarosław Lech (84,1)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sylwester Kołecki (93,5) vs Przemysław Wełnicki (93)



Walka K1 w limicie wagowym do 77 kg:

3 x 3 min – Rafał Dudek (77) vs Štěpán „Sika” Guba (79,2)*



Walka w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 5 min – Katarzyna Sadura (57,1) vs Marie Loiseau (57,3)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Paweł Oleszczuk (112) vs Michał Rudzki (109,8)



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Yehor Oliynyk (83,5) vs Jerzy Trudnowski (83,3)



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Jakub Zieliński (70,6) vs Kamil Drzymała (69,4)

*Zawodnik nie wypełnił limitu wagowego. W związku z tym w pierwszej rundzie będzie miał jeden odjęty punkt.

mtu, Polsat Sport