Błeszyński przed Babilon MMA 41: Zostawię w klatce całe serce

Obchodzący 20 listopada 36. urodziny Błeszyński to jeden z najbardziej efektownie walczących zawodników MMA w Polsce. Niemal w każdym pojedynku „Ares” przechodzi trudne momenty, ale nigdy się nie poddaje i zawsze bije się do samego końca, często odwracając losy pojedynku w dramatycznych okolicznościach.

W swoim ostatnim występie – na kwietniowej gali Babilon MMA 35 w Jaworznie – zawodnik związany ze Sportowym Zagłębiem postawił wielki opór faworyzowanemu Piotrowi Wawrzyniakowi, ale moment nieuwagi kosztował go porażkę przed czasem. Kontrowersje wokół zakończenia walki o mistrzowski pas wagi średniej skłoniły organizację Babilon MMA do złożenia Błeszyńskiemu propozycji stoczenia walki o tymczasowy tytuł. Ambitny „Ares” przyjął ją bez wahania.

– Liczy się tu i teraz. Jestem przygotowany w stu procentach. Artur Gwoźdź i Tomasz Babiloński uznali po rozmowie z moim managerem Krzysztofem Góralczykiem, że zasługuję na kolejną szansę po tym, jak zakończył się mój ostatni pojedynek – mówi Adrian Błeszyński. – Zrobię wszystko, żeby zdobyć ten pas, a potem niezależnie od wyniku będziemy szukać dalszych wyzwań. Z każdym miesiącem jestem coraz bardziej doświadczony. Nie mam formy spadkowej. Myślę, że z każdą walką będę dostarczał kibicom jeszcze więcej emocji i tak naprawdę dopiero od kilku walk czuję się zawodnikiem, który potrafi walczyć zarówno w parterze jak i stójce.

Choć faworytem bukmacherów i ekspertów jest reprezentujący kluby MMA Devils i Ankos MMA Filip Tomczak, „Ares” kompletnie się tym nie przejmuje i jest przekonany, że każda passa musi się kiedyś skończyć.

– Filip jest podobnie doświadczonym zawodnikiem do mnie. Ma teraz serię 3 zwycięstw z rzędu, ale nadeszła pora, by przerwać mu tę dobrą passę. Idę po swoje marzenie i czas, żebym to ja powrócił na zwycięską ścieżkę z upragnionym pasem. Na pewno zostawię w klatce serducho i zrobię wszystko, by świętować zdobycie mistrzowskiego pasa z moimi kibicami. Kto jeszcze nie ma biletu –zapraszam Was na galę Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej! Liczę na wasz głośny doping, wygrajmy to razem! – kończy Błeszyński.

Karta walk gali Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej:

Walka o tymczasowy pas w wadze średniej (do 84 kg):

5 x 5 min – Adrian "Ares" Błeszyński (10-6-1) vs Filip Tomczak (10-4-1)



Walka eliminacyjna do pasa w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Kamil Warzybok (5-2) vs Paweł „Polish Eagle” Polityło (7-4)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (4-2) vs Jarosław Lech (10-8)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sylwester Kołecki (4-0) vs Przemysław Wełnicki (0-1)



Walka K1 w limicie wagowym do 77 kg:

3 x 3 min – Rafał Dudek (30-17) vs Štěpán „Sika” Guba (31-13)



Walka w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 5 min – Katarzyna Sadura (5-5) vs Marie Loiseau (5-4)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Paweł Oleszczuk (2-0) vs Michał Rudzki (1-0)



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Yehor Oliynyk vs Jerzy Trudnowski



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Jakub Zieliński vs Kamil Drzymała

