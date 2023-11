Babilon MMA 41: Relacja i wyniki na żywo

Walka o tymczasowy pas w wadze średniej (do 84 kg):

5 x 5 min – Adrian "Ares" Błeszyński (10-6-1) vs Filip Tomczak (10-4-1)



Walka eliminacyjna do pasa w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Kamil Warzybok (5-2) vs Paweł „Polish Eagle” Polityło (7-4)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (4-2) vs Jarosław Lech (10-8)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sylwester Kołecki (4-0) vs Przemysław Wełnicki (0-1)



Walka K1 w limicie wagowym do 77 kg:

3 x 3 min – Rafał Dudek (30-17) vs Stepan „Sika” Guba (31-13)



Walka w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 5 min – Katarzyna Sadura (5-5) vs Marie Loiseau (5-4)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Paweł Oleszczuk (2-0) vs Michał Rudzki (1-0)



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Yehor Oliynyk pokonał Jerzego Trudnowskiego przez poddanie w pierwszej rundzie



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Jakub Zieliński pokonał Kamila Drzymałę przez poddanie w trzeciej rundzie

Relacja i wyniki na żywo z gali Babilon MMA 41 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport