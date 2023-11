Iga Świątek spełniła prośbę kibiców. "Skoro prosiliście, to macie"

Forma "Q&A", czyli Questions and Answers (pytania i odpowiedzi) jest bardzo popularna w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Wówczas każdy może zadać pytanie, które dany użytkownik może udostępnić w swojej relacji. I to właśnie uczyniła Świątek. "Słyszę was. Prosiliście, więc macie. Powakacyjne i przedsezonowe Q&A" - napisała.

Oczywiście pytań nie brakowało. Polka została zapytana m.in. o to, którego Wielkiego Szlema chciałaby teraz wygrać. W swojej kolekcji posiada już trzy triumfy we French Open oraz jeden w US Open.

- Powiedziałabym, że Australian Open, nie tylko dlatego, że będzie pierwszy w tym roku, tylko po prostu, mam wrażenie, że tam faktycznie moja gra pasuje do kortów i o wiele łatwiej byłoby mi wygrać niż na Wimbledonie, po prostu. Miałam tam już jeden dobry wynik, doszłam do półfinału dwa lata temu, więc myślę, że Australian Open to turniej, który bez dwóch zdań chciałabym podbić. A przede wszystkim Melbourne bardzo mi się podoba i po prostu przyjemnie jest mi tam spędzać czas, więc jakbym miała tam spędzić trzy tygodnie, tydzień treningów i dwa tygodnie wielkiego szlema, to byłabym bardzo zadowolona - odpowiedziała Świątek.

ZOBACZ TAKŻE: Navratilova skrytykowała Igę Świątek. Wojciech Fibak stanął w obronie Polki. "Nie zna realiów"

Inne z ciekawych pytań, jakie Świątek otrzymała od kibica brzmiało, którego emerytowanego tenisistę lub tenisistkę wybrałaby do gry w deblu.

- To jest bardzo ciekawe pytanie. Ogólnie najchętniej poznałabym Steffi Graf i granie z nią debla, to byłoby na pewno coś wybitnego. Nauczyłaby mnie może serw i wolej. Steffi Graf miała super mental game, więc chętnie porozmawiałabym bym z nią o tym, jak jej się grało i żyło na tourze - przyznała tegoroczna triumfatorka WTA Finals.

Świątek, która po kilku tygodniach przerwy ponownie jest liderką światowego rankingu WTA, wybrała się na zasłużone wakacje na Malediwy. Zapytana, czy w trakcie urlopu również znajduje czas na tenis, odpowiedziała jednoznacznie.

- Daj spokój! To nie byłyby wtedy wakacje. W ogóle nie trenowałam i myślę, że to najzdrowsza rzecz, jaką mogę uczynić na wakacjach - skwitowała.