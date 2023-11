Liga Mistrzów: Orlen Wisła Płock - FC Barcelona. Relacja i wynik na żywo

- Czeka nas niełatwy pojedynek, dlatego staramy się nie dokładać sobie nadmiernej presji. Poza perfekcyjną postawą, bardzo potrzebujemy wsparcia z trybun – powiedział trener piłkarzy ręcznych Orlenu Wisły Płock Xavi Sabate przed meczem 7. kolejki Ligi Mistrzów z Barceloną.

Orlen Wisła i Barcelona sześć razy w swojej historii spotykały się na parkiecie w meczach o punkty. Po raz pierwszy Katalończycy przyjechali do Płocka 6 grudnia 2014 roku i choć byli zdecydowanymi faworytami, to nie udało im się pokonać wówczas podopiecznych trenera Manolo Cadenasa. Po fantastycznym spotkaniu gospodarze wygrali 34:31. Była to jedyna porażka Barcelony w sezonie, a mistrz Hiszpanii wówczas wygrał Final 4 Ligi Mistrzów.

Była to także jedyna wygrana Wisły. Pozostałe pięć meczów płocczanie przegrali. W tych samych rozgrywkach 25:30 na wyjeździe. W sezonie 2016/2017 w 1. kolejce 23:28 w Płocku i 28:36 na wyjeździe w Barcelonie. Ostatni raz obie drużyny zmierzyły się w sezonie 2017/2018. W fazie grupowej najpierw płocczanie przegrali w swojej hali 30:37, a na wyjeździe ulegli rywalom 27:28 i nie awansowali do fazy pucharowej.

W czwartek będzie okazja, by poprawić ten bilans. Oczywiście nie będzie to łatwe zadanie, o czym doskonale wiedzą, nie tylko kibice, także Xavi Sabate, który zna bardzo dobrze hiszpańską szkołę piłki ręcznej, wiele razy grał, jako zawodnik, a potem trener, przeciwko Barcelonie.

- Barca to świetny zespół posiadający w swoich szeregach najlepszych bramkarzy w Lidze Mistrzów, a ponadto na każdej pozycji w polu ma topowych zawodników. Każdy z graczy będący w składzie Hiszpanów jest na bardzo wysokim indywidualnym poziomie, jeśli chodzi o ich umiejętności w porównaniu z innymi - ocenił rywala trener.

Płocczanie walczą w tych rozgrywkach o wyjście z grupy, co jest niezmiernie trudnym zadaniem, a rywal chce osiągnąć najwyższe cele.

- Zespół z Katalonii ponownie znajduje się wśród kandydatów do wygrania całych rozgrywek kończących się turniejem Final 4. Bez wątpienia czeka nas niełatwy występ, w związku, z którym staramy się nie dokładać sobie nadmiernej presji, lecz mimo tego mogę zapewnić, że podejdziemy do niego z dużymi ambicjami i spróbujemy pokonać tak klasowego rywala przed naszą publicznością. Mamy nadzieję, że kibice wypełnią halę po brzegi, ponieważ aby wygrać z Barceloną, poza perfekcyjną postawą, bardzo potrzebujemy ich wsparcia z trybun - tłumaczył.

Orlen Wisła miała sporo czasu na przygotowania. Co prawda na początku listopada 11 „Nafciarzy” pojechało na zgrupowania reprezentacji swoich krajów, ale od ponad tygodnia już trenują z drużyną. W weekend nie odbył się zaplanowany na 11 listopada ligowy hit Industria Kielce – Orlen Wisła, bo rywale walczyli w Klubowych Mistrzostwach Świata w Arabii Saudyjskiej.

W mistrzostwach brała także udział drużyna Barcelony, która zakończyła zawody na trzecim miejscu, po zwycięstwie nad kielecką ekipą. Po bardzo krótkim odpoczynku, mistrzowie Hiszpanii przylecą w środę do Polski, by w czwartek rozegrać kolejny mecz.

Nie wiadomo, czy po mistrzostwach, trener Antonio Carlos Ortega, zresztą były zawodnik Barcelony, będzie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Za to wiadomo, że trudne zadanie przy ustalaniu składu czeka Sabate. Pod znakiem zapytania stoi udział w meczu dwóch podstawowych piłkarzy Orlen Wisły. Kontuzje leczą: Abel Serdio – również były zawodnik Barcelony oraz Dima Żytnikow.

Relacja na żywo i wynik meczu Orlen Wisła Płock - FC Barcelona od godziny 20:45 na Polsatsport.pl.

