Polska w drugim koszyku przed losowaniem grup turnieju kwalifikacyjnego koszykarzy

Reprezentacja Polski koszykarzy została rozstawiona w drugim koszyku przed losowaniem grup czterech turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk w Paryżu. Obok biało-czerwonych w tej same puli (co oznacza, że z nimi Polska nie zagra) znalazły się Brazylia, Grecja i Włochy - poinformowała FIBA.