Koszykarze Legii Warszawa znają terminarz drugiej fazy Pucharu Europy FIBA

Koszykarze Legii Warszawa, którzy jako jedyna polska drużyna awansowała do II etapu Pucharu Europy FIBA, rozpoczną tę fazę 6 grudnia meczem w Stambule z Bahcesehir Koleji. Stołeczna drużyna do II etapu awansowała z bilansem 5-1 jako lider grupy J.

W II etapie 16 drużyn zagra w czterech grupach, do których awans wywalczyli zwycięzcy 10 grup I fazy oraz sześć zespołów z najlepszym bilansem z drugich miejsc (do tworzenia tabeli FIBA-Europe nie wliczała wyników spotkań I rundy z najsłabszymi, tj. czwartymi ekipami, to efekt wycofania się z rozgrywek ekip z Izraela, przez co w trzech grupach rywalizowały tylko trzy, a nie jak w pozostałych siedmiu cztery drużyny).

ZOBACZ TAKŻE: Walczyli do końca! Koszykarze Śląska Wrocław ciągle bez zwycięstwa w Pucharze Europy

Rywalem zespołu trenera Wojciecha Kamińskiego w kolejnej fazie będą w grupie L, oprócz koszykarzy z Turcji (1. lokata w gr. D), także litewska ekipa CBet Jonava (1. miejsce w gr. C) oraz Sporting CP Lizbona (2. lokata w gr. A). Portugalczycy zajęli piąte miejsce w rankingu zespołów z drugich lokat.

Z rozgrywek po pierwszej fazie odpadł broniący trofeum Anwil Włocławek oraz PGE Spójnia Stargard (obydwie drużyny zajęły drugie miejsca w swych grupach z bilansem 3-3).

Z II etapu do ćwierćfinałów PE FIBA awansują po dwie najlepsze drużyny z czterech grup (K, L, M, N). Zwycięzca grupy L zagra w 1/4 finału z drugim zespołem gr. K, a drugi zespół grupy L, z najlepszą ekipą grupy K, w której rywalizować będą: Balkan Botewgrad (Bułgaria), Surne Bilbao Basket (Hiszpania, w I etapie był w gr. z Anwilem), BG Goettingen (Niemcy) oraz FC Porto (Portugalia). Ćwierćfinały (mecz i rewanż) zostaną rozegrane 6 i 13 marca 2024, półfinały 27 marca i 3 kwietnia, a finał 17 i 24 kwietnia.

Grupę M stworzyły: Manisa BBSK (Turcja), Casademont Saragossa z Tomaszem Gielo w składzie (Hiszpania), Era Nymburk (Czechy), BCM Gravelines Dunkierka (Francja), zaś w gr. N zagrają: ZZ Leiden (Holandia), Niners Chemnitz (Niemcy, w I etapie walczył ze Spójnią Stargard), Itelyum Varese (Włochy) i CSM CSU Oradea (Rumunia, grupowy rywal Legii w I etapie).

W sezonie 2021/22 Legia dotarła do 1/4 finału PE FIBA, ale była gorsza w dwumeczu od Unahotels Reggio Emilia.

Terminarz meczów Legii Warszawa w gr. L II etapu:

06 grudnia: Bahcesehir Stambuł - Legia Warszawa

13 grudnia: Legia Warszawa - Jonava CBet

10 stycznia 2024: Legia Warszawa - Sporting CP Lizbona

24 stycznia: Legia - Bahcesehir

31 stycznia: Jonava - Legia

7 lutego: Sporting CP - Legia

MC, PAP