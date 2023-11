Polska pokonała Islandię. Padła 25-tysięczna bramka w historii

Było to jedenaste spotkanie obu drużyn. Biało-czerwone dotąd tylko raz przegrały i tak zostało po czwartkowym spotkaniu, notując dziesiątą wygraną. Polkom przed tym meczem do 25-tysięcznej bramki w historii występów reprezentacji brakowało dwunastu trafień, a jubileuszowe trafienie zaliczyła Paulina Masna.

Polska ekipa na turniej do Norwegii wybrała się z 18 zawodniczkami w składzie. W meczu z Islandią pauzowały Nikola Głębocka i Dagmara Nocuń.

Gola otwarcia zdobyły rywalki po zagraniu najskuteczniejszej w pierwszej połowie wśród rywalek (trzy bramki) Andrei Jacobsen. Szybko jednak rzut Karoliny Kochaniak-Sali doprowadził do remisu. Po karnym Moniki Kobylińskiej Polki po raz pierwszy objęły prowadzenie (4:3), którego już nie oddały. Od tego momentu zespół Arne Senstada zaczął stopniowo powiększać przewagę. Po pięciu kolejnych trafieniach biało-czerwone w 25 min wypracowały przewagę sześcioma bramkami (13:7). Wynik do przerwy rzutem z 9 metra ustaliła Kochaniak-Sala. W tej części gry aż osiem Polek zapisało się do protokołu meczowego, zdobywając przynajmniej jedną bramkę.

Po zmianie stron Polki zaczęły w dobrym stylu, a Paulina Masna szybko do swojego konta dopisała kolejne dwa trafienia. Bezpieczne prowadzenie pozwoliło trenerowi Senstadowi rotować składem i sukcesywnie wprowadzać do gry nowe zawodniczki. W polskiej bramce dobrze spisywała się Adrianna Płaczek. Przewaga biało-czerwonych w tej części gry długo utrzymywała się na poziomie 5-7 trafień. Wykorzystany rzut karny przez Magdę Balsam, sześć minut przed finałową syreną podwyższył prowadzenie do stanu 27:19. Islandki w końcówce meczu nieznacznie zdołały zmniejszyć straty.

Polska - Islandia 29:23 (14:10)

Polska: Adrianna Płaczek, Barbara Zima - Aleksandra Zimny 1, Monika Kobylińska 3, Magda Balsam 4, Mariola Wiertalak 2, Sylwia Matuszczak 1, Adrianna Górny 1, Aleksandra Tomczyk 1, Aleksandra Rosiak 5, Marlena Urbańska 3, Karolina Kochaniak-Sala 3, Paulina Uścinowicz 1, Paulina Masna 3, Daria Michalak 1, Emilia Galińska

MC, PAP