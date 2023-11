3:0 w Łodzi! Szóste zwycięstwo Grot Budowlanych

Gospodynie lepiej rozpoczęły to spotkanie (8:4) i na przestrzeni seta utrzymywały wyraźną przewagę (13:8, 17:12). Lepiej prezentowały się w polu serwisowym, popełniały mniej błędów i punktowały w ataku. W efekcie pewnie wygrały 25:18, a ostatnią akcję skończyła Andrea Mitrović.

Zobacz także: 25:7, 25:10, 25:7 i 18 asów! Polskie siatkarki bezlitosne dla rywalek

Set numer dwa to obiecujące otwarcie Moya Radomki (1:4 po dwóch asach Marie Scholzel). Gospodynie szybko odrobiły straty (7:7). Gra na pewien czas się wyrównała, ale w środkowej części seta inicjatywę odzyskały siatkarki z Radomia (14:16, 16:20). Przy stanie 18:22 wygraną w tym secie miały na wyciągnięcie ręki. Wówczas jednak nastąpił zryw Grot Budowlanych. Skutecznie grała Mackenzie May, poszła punktowa seria i gospodynie prowadziły 23:22. Dwie ostatnie akcje seta skończyły May i Mitrović (25:23).

W trzecim secie gra obu ekip nadal falowała. Łodzianki prowadziły 6:3, by po chwili przegrywać 6:7. Przez dłuższy czas wynik oscylował wokół remisu, ale w końcówce przewagę uzyskała ekipa Grot Budowlanych, która popisała się nokautującą serią od 18:18 do 24:18. Rywalki obroniły trzy piłki meczowe, ale atak Mitrović zamknął to spotkanie (25:21).

Skrót meczu Budowlani - Radomka:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Najwięcej punktów: Mackenzie May (18), Andrea Mitrovic (16) – Grot Budowlani; Natalia Murek (16), Monika Gałkowska (13) – Moya Radomka. MVP: Mackenzie May (15/38 = 39% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).

Grot Budowlani Łódź – Moya Radomka Radom 3:0 (25:18, 25:23, 25:21)

Budowlani: Ewelina Wilińska, Mackenzie May, Kinga Różyńska, Ana Bjelica, Andrea Mitrovic, Małgorzata Lisiak – Justyna Łysiak (libero) oraz Martyna Łazowska. Trener: Maciej Biernat.

Radomka: Marie Schölzel, Marta Łyczakowska, Hilary Johnson, Martyna Świrad, Monika Gałkowska, Natalia Murek – Maria Stenzel (libero) oraz Klaudia Nowakowska, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Kornelia Moskwa, Paulina Reiter, Angelika Gajer. Trener: Stefano Micoli.

Wyniki i skróty meczów 8. kolejki Tauron Ligi:

2023-11-23: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – PGE Rysice Rzeszów 0:3 (26:28, 16:25, 18:25)

2023-11-24: Grot Budowlani Łódź – MOYA Radomka Radom 3:0 (25:18, 25:23, 25:21)

2023-11-26: UNI Opole – Grupa Azoty Chemik Police (niedziela, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2023-11-27: #VolleyWrocław – ŁKS Commercecon Łódź (poniedziałek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2023-11-27: ITA Tools Stal Mielec – Energa MKS Kalisz (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-29: Grupa Azoty Akademia Tarnów – Pałac Bydgoszcz (środa, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go).

WYNIKI I TABELA TAURON LIGI SIATKAREK

RM, Polsat Sport