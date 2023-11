Trener piłkarzy Lechii Gdańsk uważa, że derby z Arką zaliczają się do najważniejszych meczów w kraju. "Atmosfera jest znakomita. Ludzie w Trójmieście są szczęśliwcami” – powiedział Szymon Grabowski przed piątkowym spotkaniem 1. ligi w Gdyni. Transmisja meczu Arka Gdynia - Lechia Gdańsk w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

W piątek o godz. 20.30 dojdzie w Gdyni do meczu na szczycie 1. ligi – liderująca Arka podejmie trzecią w tabeli Lechię. Gospodarze wygrali osiem spotkań z rzędu, z czego dwa w Pucharze Polski, natomiast gdańszczanie nie ponieśli porażki w ośmiu kolejnych ligowych występach. Ich bilans to cztery zwycięstwa oraz cztery remisy.

"Chociaż do zdobycia są tylko albo i aż trzy punkty, nie uważam, żeby to był taki mecz jak te, które za nami. To spotkanie derbowe, które niesie bardzo dużo smaczków i emocji. Jesteśmy młodą drużyną i dla wielu zawodników, którzy w piątek wieczorem wybiegną na murawę, będzie to pierwszy tego typu mecz. Dlatego nie chcemy ich przemotywować" – przyznał w środę na konferencji prasowej w Gdańsku Grabowski.

W Lechii zapewniają, że mają bardzo dobrze, zarówno zespołowo jak i indywidualnie, przeanalizowaną Arkę.

"Wiemy czego można się po gospodarzach spodziewać, jesteśmy również w stanie zareagować na różne zmiany w taktyce przeciwnika. Bardziej jednak skupiamy się na tym, co my będziemy chcieli grać. Ten mecz musimy jednak najpierw rozegrać w głowach. Jeśli głowy sobie poradzą z napięciem, to można mówić o aspektach techniczno-taktycznych" – zauważył.

Szkoleniowiec biało-zielonych przekonywał, że kluczem do zwycięstwa będzie opanowanie środka boiska.

"Jeśli nie pozwolimy Arce na konstruowanie kombinacyjnych akcji przy udziale Huberta Adamczyka, dośrodkowania Dawida Gojnego oraz finalizację ataków przez Karola Czubaka, co będzie dla nas dużym wyzwaniem, wtedy będziemy mogli myśleć o zwycięstwie" – wskazał.

Przed derbowym spotkaniem w Arce doszło do zawieszenia bojkotu kibiców. Zainteresowanie meczem jest bardzo duże – w środę rano sprzedano ponad 10 tysięcy biletów i gospodarze szacują, że w piątek wieczorem na trybunach może zasiąść około 13-14 tys. widzów.

Grabowski nie postrzega jednak tej zmiany jako utrudnienia dla swojej drużyny.

"Każdy piłkarzy zapytany, czy woli grać przy pustych, czy też pełnych trybunach, odpowie, że przy komplecie widzów. Pełen stadion będzie nakręcać Arkę, ale będzie także nakręcał nas. Jesteśmy gotowi na to, co będzie się działo na trybunach. Można tylko żałować, że w takim wydarzeniu nie mogą uczestniczyć nasi fani. Mam nadzieję, że w rundzie wiosennej nasz stadion też będzie pełny i zasiądą na nim również kibice Arki. To święto futbolu, a te derby są bardzo istotne nie tylko z perspektywy Trójmiasta. To jeden z ważniejszych meczów w skali kraju" – ocenił.

Szkoleniowcowi gdańskiej drużyny bardzo odpowiada otoczka tego typu spotkań.

"Trenuje się właśnie po to, aby móc w takich meczach wystąpić. Atmosfera jest znakomita i ludzie w Trójmieście są szczęśliwcami. Super by się stało, nie boję się tego powiedzieć, żeby w najbliższej przyszłości do konfrontacji Lechii z Arką dochodziło w ekstraklasie" – dodał.

Przed derbami cała drużyna odwiedziła również muzeum Lechii na stadionie.

"Zrobiliśmy to dopiero teraz, bo wcześniej nie byliśmy w komplecie. Uznałem również, że właśnie derby będą najlepszą ku temu okazją. Chcieliśmy zwiedzić to piękne miejsce, a także przekonać się, jak wielkie jest przywiązanie do tego klubu. Zamierzamy zapisać się w historii równie mocno jak nasi poprzednicy i wzbogacić w piątek klubowe muzeum o kolejną pamiątkę" – podkreślił.

W Lechii zabraknie kontuzjowanych od dłuższego czasu Hiszpana Luisa Fernandeza i Brazylijczyka Conrado, natomiast za żółta kartki muszą pauzować środkowi pomocnicy Tomasz Neugebauer oraz Ukrainiec Iwan Żelizko. Pozostali są do dyspozycji trenera.

"Problemy są, jest trudno, ale jeśli chodzi o Lechię to nic nowego. Poradziliśmy sobie jednak wcześniej, poradzimy sobie teraz i w przyszłości" – podsumował Grabowski.

W derbach Trójmiasta Lechia ma patent na Arkę – biało-zieloni nie przegrali poprzednich 16 meczów – ich bilans to 11 zwycięstw i pięć remisów. Ostatni raz gdynianie triumfowali 4 listopada 2007 roku – po trafieniu Grzegorza Nicińskiego wygrali u siebie 1:0.

Transmisja meczu Arka Gdynia - Lechia Gdańsk w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 20:20.

mtu, PAP