Australia awansowała do finału Puchar Davisa

Tenisiści Australii awansowali do finału rozgrywanego w Maladze turnieju o Puchar Davisa, wygrywając z Finlandią 2:0. Punkty zdobyli Alexei Popyrin, który pokonał Otto Virtanena 7:6 (7-5), 6:2, oraz Alex de Minaur, po zwycięstwie nad Emilem Ruusuvuorim 6:4, 6:3.

Australijczycy nie mieli problemów z wygraniem pojedynków z niżej notowanymi rywalami.

W tej sytuacji odwołano grę podwójną, w której Matthew Ebden i Max Purcell mieli zmierzyć się z Harrim Heliovaarą i Patrikiem Niklasem-Salminenem.

W sobotę w drugim półfinale Serbia zagra z Włochami. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do trzeciego w ciągu ostatnich dni starcia lidera rankingu ATP Novaka Djokovica z czwartą rakietą świata Jannikiem Sinnerem. Serb pokonał go w finale turnieju masters w Turynie, ale w fazie grupowej poniósł porażkę.

Mimo przegranej Finowie mogą być zadowoleni z występu. We wtorek sprawili niespodziankę, eliminując broniących trofeum Kanadyjczyków 2:1. Australijczycy, ubiegłoroczni finaliści, będą walczyć o 29. zwycięstwo w tych rozgrywkach, a w finale wystąpią po raz 49. Więcej triumfów na koncie mają tylko Amerykanie - 32.

Tylko raz triumfowali Serbowie (2010) i Włosi (1976), którzy zameldowali się w czołowej czwórce po raz pierwszy od 1998 roku.

Finał zostanie rozegrany w niedzielę.

Wynik półfinału:

Australia - Finlandia 2:0

Alexei Popyrin - Otto Virtanen 7:6 (7-5), 6:2

Alex de Minaur - Emil Ruusuvuori 6:4, 6:3

MC, PAP