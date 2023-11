Dawid Kubacki mógł zakończyć karierę! Trener Polaków zdradził szczegóły

W marcu 2023 roku żona Dawida Kubackiego z przyczyn kardiologicznych wylądowała w szpitalu. Jej stan był ciężki. Przez to Polak nie wziął udziału w ostatnich konkursach Pucharu Świata w sezonie 2022/2023. Po pewnym czasie partnerka skoczka poczuła się lepiej, jednak na urodzonego w Nowym Targu zawodnika spadło dużo nowych obowiązków.

Thurnbichler powiedział, jak sytuacja zdrowotna żony Kubackiego odbiła się na wszystkich polskich skoczkach. Trener Biało-Czerwonych wyznał również, że nie wiedział, czy po tym zdarzeniu jego podopieczny nadal będzie chciał brać udział w zawodach.

- Sytuacja z Dawidem nie była łatwa dla całego zespołu. Jak od 15 lat spędzasz czas w takim towarzystwie, to nie może być inaczej. Dawid, Kamil i Piotr są bardzo bliskimi przyjaciółmi. Sytuacja z Martą miała wpływ na całość naszej kadry. Nie byłem pewny, czy po tym wszystkim Dawid nadal będzie chciał to robić - powiedział w rozmowie z Łukaszem Siudakiem.

Austriak opowiedział również o sytuacji, jaka miała miejsce podczas sezonu letniego. Trener przyznał, że problemy prywatne odbijały się na formie Kubackiego.

- W okresie letnim zauważyłem, że te wszystkie obciążenia psychiczne, które mu towarzyszyły, to było jednak zbyt wiele. To było zmęczenie psychiczne. Nie był od tego w pełni wolny i to nie pozwalało mu na oddawanie dobrych skoków. Dużo na ten temat rozmawialiśmy i szukaliśmy sposoby na rozwiązanie tej sytuacji kryzysowej - przyznał.

Na koniec Thurnbichler ocenił, jak obecnie wygląda forma Kubackiego. Urodzony w 1989 roku szkoleniowiec stwierdził, że Polak nadal może rywalizować na najwyższym poziomie.

- Po tym, co przeszedł i jak przepracował ten czas, w którym musiał zmierzyć się z chorobą żony, jak wszystkim się zajął i jak do tego podszedł, to widzę, że jest mocny. Również w aspekcie sportowym jest gotowy do osiągania najwyższych celów - podsumował.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

