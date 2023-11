Niespodzianka w Madrycie! FC Barcelona zatrzymana przez Vallecano

FC Barcelona sensacyjnie zremisowała na wyjeździe z Rayo Vallecano 1:1. Podopieczni Xaviego Hernandeza byli zmuszeni do gonienia wyniku w drugiej połowie. Ostatecznie po samobójczym trafieniu defensora rywali, "Duma Katalonii" zdołała wywieźć punkt z Madrytu.

Pierwsza połowa nie ułożyła się po myśli piłkarzy "Dumy Katalonii". Choć drużyna przeważała w posiadaniu piłki, nie potrafiła znaleźć sposobu, aby pokonać bramkarza Rayo, Stole Dimitrievskiego. Co więcej, bardziej konkretni w ofensywie byli gospodarze.

Szczęście dopisało Vallecano pod koniec pierwszej części spotkania. W 39. minucie ekipa z Madrytu rozgrywała rzut wolny. Unai Lopez przejął piłkę przed polem karnym Blaugrany po złym wybiciu jednego z graczy Barcelony i przepięknym uderzeniem zewnętrzną częścią stopy nie dał szans golkiperowi rywali.

Po zmianie stron drużyna Xaviego Hernandeza ruszyła do ataku i zepchnęła rywali do defensywy. Vallecano broniło się głęboko, ale bardzo skutecznie. W 57. minucie Pedri miał znakomitą okazję, aby doprowadzić do remisu, jednak piłka po strzale głową Hiszpana przeszła nad poprzeczką.

Goście zdołali wyrównać dopiero w 82. minucie. Florian Lejeune "zdjął" piłkę z głowy Roberta Lewandowskiego i... pechowo umieścił piłkę we własnej bramce.

W końcówce rywalizacja zrobiła się bardziej otwarta, jednak żadna ze stron nie zdołała zdobyć gola na wagę trzech punktów.

Rayo Vellecano - FC Barcelona 1:1 (1:0)

Bramki: Unai Lopez 39 - Florian Lejeune 82 (s)

hs, Polsat Sport