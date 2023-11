Drużyna Zepter KPR Legionowo to obecny beniaminek krajowych zmagań ligowych, który do najwyższego poziomu rozgrywkowego w piłkę ręczną powrócił po 6 latach dzięki zajęciu pierwszego miejsca w Lidzie Centralnej. Można powiedzieć, że zespół pod wodzą Michała Prątnickiego w ORLEN Superlidze przeżył dosyć brutalne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ po 12 rozegranych kolejkach przedstawiciele Legionowa nie zdobyli jeszcze żadnego punktu i przegrali wszystkie dotychczasowe spotkania. Zepter KPR Legionowo uległ kolejno takim klubom jak: KGHM Chrobry Głogów 23:31, Energa Wybrzeże Gdańsk 35:36, Energa MKS Kalisz 28:30, Górnk Zabrze 22:31, Grupa Azoty Unia Tarnów 29:32, Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 21:23, Azoty Puławy 28:38, Agred Rebud Ostrovia Ostrów Wielkopolski 25:31, Gwardia Opole 20:27, MMTS Kwidzyn 28:34 oraz Industria Kielce 32:39. Najskuteczniejszym zawodnikiem ofensywy Legionowa jest Norbert Maksymczuk, który do bramki rywali trafiał 39-razy.

W zmaganiach ORLEN Superligi zespół pod wodzą Xaviego Sabate jest bezbłędny – płocczanie zajmują drugie miejsce w tabeli krajowej rywalizacji z kompletem punktów, pomimo jednego zaległego spotkania z 11. serii. Wiślacy na swojej dotychczasowej drodze pokonali takie kluby jak: Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 39:20, MKS Zagłębie Lubin 41:23, Azoty Puławy 30:26, KGHM Chrobry Głogów 37:24, Agred Rebud Ostrovia Ostrów Wielkopolski 31:23, Energa Wybrzeże Gdańsk 31:20, Gwardię Opole 30:25, Energa MKS Kalisz 34:21, MMTS Kwidzyn 34:15, Górnik Zabrze 26:22 i Grupa Azoty Unia Tarnów 35:13. W klasyfikacji bramkarzy ORLEN Superligi w czołówce znajduje się aż dwóch przedstawicieli Nafciarzy – na pierwszym miejscu jest Mirko Alilović oraz na piątym Marcel Jastrzębski. Najskuteczniejszymi zawodnikami w ataku są ex aequo skrzydłowi Michał Daszek i Przemysław Krajewski z 42-bramkowym dorobkiem strzeleckim.



Zaglądając do historii rywalizacji pomiędzy ORLEN Wisłą Płock, a drużyną Zepter KPR Legionowo widać wyraźną przewagę płocczan, którzy w derbach Mazowsza triumfowali we wszystkich ośmiu spotkaniach. Ostatnie bezpośrednie starcie pomiędzy płocczanami, a legionowianinami odbyło się w 2018 roku i zakończyło się pokaźnym zwycięstwem Nafciarzy – 41:26.

Relacja i wynik na żywo meczu Zepter KPR Legionowo - ORLEN Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

