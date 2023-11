Hiszpański klub pożegnał się z trenerem

Granada, która zajmuje miejsce w strefie spadkowej hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej, zwolniła w niedzielę trenera Paco Lopeza. Decyzja została podjęta kilka miesięcy po tym, jak poprowadził zespół do awansu do La Liga.

Granada po sobotniej porażce na wyjeździe z Alaves 1:3 plasuje się na 19. miejscu w tabeli. Zespół obecnie notuje serię 11 meczów bez zwycięstwa i ma na koncie zaledwie siedem punktów.

Na początku listopada drużyna z Grenady została również zdyskwalifikowana z Copa del Rey po wystawieniu do gry nieuprawnionego zawodnika.

Lopez przejął zespół w listopadzie zeszłego roku i poprowadził go do tytułu mistrza drugiej ligi, a rok po spadku z ekstraklasy powrócił do niej.

🔴 🅓🅘🅡🅔🅒🅣🅞 || Rueda de prensa de Paco López.#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 27, 2023

Granada poinformowała w oświadczeniu, że sztab techniczny Lopeza również odchodzi z klubu. Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie nowym trenerem zespołu.

fdz, PAP