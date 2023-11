Kubacki wrócił wspomnieniami do rodzinnego dramatu. Rozważał zakończenie kariery

W weekend w fińskiej Ruce zainaugurowany został sezon 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki - w sobotę był 21., a w niedzielę 23. To jego powrót do rywalizacji po tym, jak poprzednią kampanię zakończył przedwcześnie z powodu rodzinnego dramatu. Teraz, w rozmowie z norweskimi mediami, wrócił wspomnieniami do tamtych chwil.