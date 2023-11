To koniec! Były piłkarz Legii Warszawa kończy karierę

W Ekstraklasie występował przez wiele lat. Aktualnie reprezentuje barwy Urawa Red Diamonds, lecz będzie tak tylko do końca tego sezonu. Następnie Jose Kante zakończy karierę, o czym poinformował w mediach społecznościowych.

Gwinejczyk do Polski trafił w 2016 roku. Jeszcze w tym samym roku przeniósł się do Wisły Płock, w której spędził dwa lata. Dobre występy zaowocowały transferem do Legii Warszawa. W stolicy spędził trzy lata, a dla nowego zespołu strzelił 19 goli. Tyle samo zresztą ile dla płockiej Wisły.



Kante grał później dla Kajratu, Cangzhou, a od 2022 roku reprezentuje barwy Urawa Red Diamonds. Będzie tak do zakończenia tego sezonu. Po nim zawiesi buty na kołku. Sezon w Japonii dobiegnie końca w grudniu tego roku.

- Odejdę na emeryturę z poczuciem szczęścia, spokoju i dumy. Jestem przede wszystkim wdzięczny, bo piłka nożna mnie ukształtowała - powiedział 33-latek cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Kante zamierza dać z siebie wszystko, gdyż przed jego zespołem jeszcze kilka ważnych spotkań. Drużyna walczy o kwalifikację do kolejnej edycji Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

