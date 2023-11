Zbliża się wielkie święto polskiej gimnastyki

Przed rokiem blisko tysiąc osób znakomicie bawiło się gimnastyką na warszawskim Torwarze, więc organizatorzy – Polski Związek Gimnastyczny – postanowił pójść dalej i promować gimnastykę w jeszcze większej hali. A przy okazji jest to hala z wielką historią i dla wielu sportów absolutnie magicznym miejscem, choćby dla siatkówki, hokeja na lodzie, czy szachów.

– Bardzo się cieszę, że kolejny rok możemy promować gimnastykę w tak bardzo efektowny sposób, dzięki czemu możemy pokazać całe spektrum naszej cudownej dyscypliny sportu. To piękny sport, który jest podstawą wielu innych dyscyplin sportu. Mam nadzieję, że podobnie jak przed rokiem ściągniemy tłumy uczestników, a jesteśmy przygotowani na pewno na większe zainteresowanie, niż na Torwarze – mówi Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.

W Spodku staną przyrządy gimnastyczne, od mat do gimnastyki artystycznej, przez ścieżki, poręcze i kółka po trampoliny czy różnego rodzaju gimnastyczne trenażery. Wszyscy uczestnicy spotkają również największe gwiazdy polskiej gimnastyki, z mistrzem olimpijskim Leszkiem Blanikiem na czele. W Spodku obecne będą wszystkie odmiany gimnastyki – sportowa, artystyczna, skoki na trampolinie, akrobatyka sportowa i inne sporty gimnastyczne.

– Mówiąc "gimnastyka" musimy mieć świadomość tego, jak bardzo rozległa jest to dziedzina, ale również to, że jest na co dzień obecna w naszym życiu. Upadną ci klucze, musisz się schylić i już robisz skłon czy przysiad. Popatrzmy na sportowców, czy to amatorów, czy to zawodowców. Każdy przed aktywnością powinien zrobić rozgrzewkę, a rozgrzewka, w bardzo dużej części, składa się z elementów gimnastycznych – dodaje Blanik.

Program tegorocznej akcji "Gimnastyka dla Wszystkich" jest nieco zmieniony niż przed rokiem w Warszawie. W większym wymiarze organizatorzy zapraszają bowiem do Spodka szkoły i kluby gimnastyczne. W planie są bowiem zawody gimnastyczne dla dzieci z klas 1-4 oraz 5-8, a także dla zawodników z klubów gimnastycznych. To nie koniec, bo w programie znalazło się także bardzo dużo atrakcyjnych pokazów, konkursów i animacji. Impreza w katowickim Spodku rozpocznie się 30 listopada o godz. 9 rano.

Organizatorem "Gimnastyki dla Wszystkich" jest Polski Związek Gimnastyczny, a akcja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, sponsora tytularnego PZG – firmę TAURON Polska Energia oraz sponsora strategicznego – firmę VECTRA. Zapisy trwają od 20 października, a więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej Polskiego Związku Gimnastycznego – www.pzg.pl.

