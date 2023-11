Kolejny rekord LeBrona Jamesa w NBA

James nie cieszył się jednak z kolejnego rekordu w NBA, bo porażka Lakers z Sixers w Filadelfii 94:138 to najbardziej dotkliwa przegrana w jego 21-letniej karierze na parkietach najlepszej koszykarskiej ligi świata. Poprzedni niechlubny rekord LA z Jamesem w składzie wynosił 42 punkty - taką różnicą pokonał "Jeziorowców" zespół Indiana Pacers w 2019 r.

- To nie znaczy dla mnie wiele. Co musimy zmienić, by taka przegrana się nie powtórzyła? Hm, wiele - powiedział 38-latek.

Lakers 44-punktową porażką wyrównali swój piąty w historii najgorszy wynik w NBA. "Jeziorowcy" trafili tylko siedem rzutów za trzy punkty (z 38 prób), podczas gdy gospodarze aż 22 z 46 (47,8 proc.).

AA, PAP